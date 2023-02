A Miss Hungary tavalyi döntője után az orosházi Mike Cintia Miss Hungary harmadik helyezett második udvarhölgy és a nagykanizsai Makai Felícia döntős rögtön Bejrútba vehette az irányt.

Cintia a negyedik helyen végzett a Queen of International Models 2022 verseny összesítésében, mely koronával és szalaggal is járt. A magyar lányok taroltak, hiszen Felícia a Miss Best Catwalk különdíjat hozhatta haza.

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara február 18-ára a MOLK Karneváli nagybáljára hívta meg a magyar nemzeti szépségverseny döntőseit és két királynőjét Horváth Boglárkát, a győri szépséget és a dunaújvárosi tini Kishercegnőt, Horváth Lillát, hogy a világhírű San Leucio Seta anyagaiból készített, velencei karneválról ismert középkori fűzős ruha- és jelmezkölteményeiben pompázhassanak a Marriott Hotel dísztermében a gálavacsorával egybekötött est során.