– Felejthetetlen volt a fogadtatás a barátságos légkörben, a lenyűgöző helyszínen – hangsúlyozta Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, aki a díszvacsorát állította össze és készítette el a hotel kiváló séfjeivel. – Békés vármegye kincseit, hungarikumait is kínáltuk, valamint alapanyagként felhasználtuk az ételeknél. Kinyílt a Gyulai Kolbász Kódex is a Gyulahús Kft. révén, mely igazi meglepetést tartogatott, ugyanis a belsejében kolbász és szalámi lapult. A gyulai kolbászt a gyulai töltött karajnál is használtuk.

Prohászka Béla elmondta, emellett csabai kolbászt is kóstoltattak, az Újházi-tyúkhúslevesbe a mezőberényi Família Tészta Kft. cérnametéltje, a gulyáslevesbe tarhonyájuk került, miként ez volt a körete a marhapörköltnek is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Vármegyei igazgatóságának köszönhetően mézet is felhasználtak a kacsamellnél, valamint több ételben is helyet kapott az általuk biztosított fűszerpaprika.

Szojka Szilvia a fogadáson kiemelte a régóta fennálló kiváló diplomáciai és gazdasági kapcsolatokat, melyeket 2018-ban a stratégiai partnerség szintjére emeltek. Kiemelte azt is, hogy Magyarország Ho Si Minh város főkonzulátusa tavaly kulturális, oktatási, turisztikai, gasztronómiai és jótékonysági rendezvényeket szervezett vietnámi partnerekkel.

– A programok nemcsak kedvező fogadtatásban és pozitív visszajelzésben részesültek, de a tavalyi kemény munka és a vietnámi partnerekkel folytatott erős együttműködés is kikövezte az utat a még gyümölcsözőbb diplomáciai kapcsolatok felé. Ezenkívül jelentősen hozzájárult a gyakorlati együttműködés további erősítéséhez a gazdaság, a kereskedelem terén, valamint az emberek közötti kapcsolatokban.

Tran Phuoc Anh, a HCMC Külkapcsolatok Osztályának főigazgatója rámutatott Vietnám és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak 2022-es nagyszerű eredményeire. Rengeteg koncert, filmhét, fotókiállítás és kulináris bemutató szolgálta a magyar kultúra megismertetését. A magyar főkonzulátus elmúlt évi karitatív munkájában nagy szerepe volt Szojka Szilviának és csapatának. A programok segítettek közelebb hozni Magyarországot és Ho Si Minh várost, Vietnámot.