Karakas Anikó polgármester elmondta, hogy vannak olyan intézmények, mint az óvoda, amelyek szinte mindent meg tudnak valósítani a kapott központi forrásokból, viszont vannak olyanok, mint a bölcsőde, amelyek működtetéséhez jelentős saját erőre van szükség. A kormánytól közel 80 millió forintot kap a megemelkedett energiaárak miatt kompenzációként a város, azonban a támogatás célhoz, bizonyos feladatokhoz kötött.

Hangsúlyozta: rengeteg egyeztetésre lesz szükség a szakemberekkel és az intézmények vezetőivel, hogy a hiányt leküzdhessék, és elfogadható költségvetést terjeszthessenek be a második fordulóra. Kiemelte azt is: a betéti megtakarítását az önkormányzat nem szeretné működésre felhasználni. Azt beruházásokra fordítanák, ha a fejlesztésekhez szükséges saját erőt is biztosítania a városnak.