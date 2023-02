Eddig nem tartoztak a jövedéki adó hatálya alá a nikotinmentes, mondhatni gyógynövényes dohánytermékek, és azokat itt nem is lehetett kapni, más üzletekben, például bioboltokban vagy bizonyos áruházakban viszont igen. Mostantól viszont ezek is zárjegyet kapnak, és vélhetően bekerülnek a nemzeti dohányboltokba – mondták az egyik békéscsabai trafikban. Hozzátették, hogy ezek ára ezért drágult is, szálanként 35 forinttal, vagyis dobozonként 700 forinttal.

Azt mondták, hogy a hagyományos cigaretták, valamint a hevítő készülékekbe való, dohányt tartalmazó termékek ára most nem emelkedett. Azonban ütemezetten, 100-200 forintonként fog a hírek szerint – mind a két termékcsoport esetében –, mégpedig úgy, hogy pár hónapon belül a mostani nagyjából kétezer helyett akár háromezer forintba is kerülhet egy doboz cigaretta.

Az árak emelkedéséről egy nappal a bevezetésük előtt kapnak tájékoztatást. Ilyenkor az aznapi zárást követően lecserélik a polcokon szereplő összegeket. Másnap pedig, miután rákapcsolódnak a rendszerre és leolvassák a vonalkódot, immár a módosított árakon értékesítik a terméket.

Egy másik békéscsabai trafikban hozzátették: a speciális készülékekbe való, nikotint is tartalmazó termékek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Egyrészt azért, mert többféle ízesítésben kaphatók, másrészt azért, mert égetés nélkül, hevítéssel bocsátanak ki belélegezhető anyagot, és így az elmondások szerint kevésbé ártalmas az egészségre.

– A vevők szerint nem is lesznek tőle füstösek, büdösek, illetve a készüléket olyan helyen is lehet használni, ahol amúgy nem szabadna cigarettázni – tették hozzá, miközben az éppen a nemzeti dohányboltban vásárlók helyeselve bólogattak.

A nikotint tartalmazó termékek ára most nem emelkedett, de várhatóan fog /Fotó: MW/

Mind a két békéscsabai trafikban megerősítették: hiába emelkedtek az elmúlt időszakban a dohánytermékek árai, a vevők köre a tapasztalataik szerint nem csappant meg. Azaz azok, akik letették a cigarettát, nem azért hagyták abba a dohányzást, mert túl sokba kerül és van egy bizonyos összeg, amit immár nem hajlandók kifizetni egy dobozért. Sőt, azt mondták a vásárlók, hogy hamarabb mondanak le más termékről vagy szolgáltatásról, mint a cigarettáról.