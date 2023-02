Láthatóan jól érzi magát a jaminai Fás-tóban a jeges és sarki búvár, utóbbi nem először tűnik fel nálunk. Már a nevük is elárulja, hogy nem mediterrán környéken élnek az év legnagyobb részében. A jeges zöme Amerikában költ, ott élnek jelentős populációi, a sarki Európa skandináv országaiban rak fészket.

Boldog Gusztáv hangsúlyozta, a búvár nevet arról kapták, hogy a víz alá merülve nagy távolságokat képesek megtenni, és így szerzik be táplálékukat a férgektől, békáktól a kisebb halakig.

– Hazánkban példányaik alacsony számban a Balatonnál és a Dunánál is előfordulnak, de nem ezek igazán az élettereik – ecsetelte a természetvédelmi szakember. – Vonuló madarak, és a legtöbb fajnak vannak „kísérletező” egyedei, a Jaminában feltűnt sarki és jeges búvár is ezekhez tartozik, és kiválóan alkalmazkodtak a Fás-tavi körülményekhez, mert sokáig maradtak. Hogy meddig, azt nem lehet tudni, egyik napról a másikra eltűnhetnek „feltöltődésüket” követőn.

A jeges és sarki búvár élvezi egymás társaságát

Boldog Gusztáv elmondta, ezek a vízimadarak leginkább a vadkacsához hasonlítanak a külső szemlélő számára. Ugyanakkor pingvinszerű, totyakos a testük, melyhez kicsi szárnyak párosulnak. Mindebből adódóan nehezebben kezdik meg a repülést, mint más vándormadarak, és alaposan meg kell gondolniuk, mikor folytatják az útjukat. A puszta felszállás is nagy energia-igénybevételt jelent számukra, ha azonban egyszer a levegőbe emelkedtek, akkor hatalmas távolságokat képesek megtenni az óceánok felett.

Méhes Miklós szenvedélye a fotózás, de a madárfényképezés a Covid-járvány alatt jött igazán képbe nála.

– A bezártságból a természetjárás, ezen belül a madárfotózás jelentett kiutat számomra – emelte ki. – Kellett ehhez az is, hogy Fekete László barátom megismertessen a gyomaendrődi Balogh Lajossal, aki ennek a területnek a kimagasló egyénisége, szaktekintélye, több világversenyt is nyert alkotásaival. Beavatott a madárfotózás szépségeibe, titkaiba, hogy melyik madarat mikor, hol lehet fényképezni. Ezek alapján leseket – köztük hajóra emlékeztető úszólest –, odúkat készítettem, és ezek segítségével fényképeztem optimális viszonyok között a madarakat.

Sárgafejű királyka

Miklós rendszeresen jár a Fás-tóhoz is, itt fedezte fel a sarki és jeges búvárt is.

– Külön-külön is fotóztam őket, és együtt is sikerült a két madarat lefényképezni. Láthatóan kedvelik egymás társaságát – hangsúlyozta a természetfotós, aki különleges madarakat is fotóz, ezeket közösségi oldalakra is feltölti, hogy megismertesse velük az embereket.

– Már ott tartok, hogy ismerem a madarak nyelvét, tudom, milyen hangokkal kell előcsalogatni őket – mondta. – Kedvencem egy sárgafejű királyka, ez az egyik legkisebb súlyú, néhány grammos madár, és látogatója az egyik fenyőfámnak. Igazi időjós, hiszen ha elő tudom hívni, mérget lehet rá venni, hogy hó lesz. Így volt ez pár napja is.