A rendezvényt idén is megszervezte az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Eleki Németek Egyesülete – adta hírül Szelezsán György polgármester. Elárulta, az „Elekiek Busójárása” rendkívül jó hangulatban telt és sikeres is volt. Arra biztat mindenkit, hogy legyenek minden évben egyre többen, és őrizzék meg ezt a szép szokást. A hagyományokról ugyanis nemcsak beszélni kell, hanem meg is kell azokat élni, hiszen így válnak minden generáció szerves részévé.