Szilágyiné Bella Margit fiatal, nagycsaládos édesanyaként került Békés megyébe. Tette a dolgát háziasszonyként, feleségként, anyukaként, s közben megismerkedett Andrásik Eszterrel, a szintén nagycsaládos édesanyával. Egy beszélgetéskor vetették fel, vajon a Nagycsaládosok Országos Egyesületéről ki, mit, tud.

– Így indult az alulról építkezés?

– Én akkoriban még nem ismertem sok embert Orosházán, de munkához láttunk. 1990-ben megalakítottuk a helyi egyesületünket, 1991-ben bejegyezték a civil szervezetünket.

– Könnyű volt az indulás?

– Á, dehogy. Egy Ond utcai kis tárolóban kaptunk helyet. Első, tagcsaládoknak szánt, örömmel készített ajándékcsomagjainkat szétrágták az egerek. Ilyen is volt. Tíz helyről költöztünk ide, oda. Gyarapodtunk, mert híre ment, hogy jók a programjaink, jó akcióink vannak. A Piért raktárból nagyker áron iskolakezdés előtt szereztünk tanszereket s minden mást is. Ez is vonzó volt. Ruhagyárból kaptunk adományokat. Ha az utcán megláttunk egy piros, csíkos szoknyás lányt, asszonyt, tudni lehetett, hozzánk tartozik.

– Bekapcsolódtak az országos vérkeringésbe. Mikor választották meg az orosházi egyesület elnökévé?

– Andrásik Eszter volt az alapító elnök, részt vettünk vezetőképzőkön, a NOE rendezvényeire jártunk. Megismertük a kárpát-medencei nagycsaládosokkal foglalkozó szervezeteket s ebből kiindult egy kezdeményezés. Felkértek öt olyan egyesületet példaadónak, akik már jól működtek. Mi is közéjük tartoztunk. Ebből alakult ki a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége. Mi ott bábáskodtunk a kezdeteknél. 2005-ben lettem elnök, s akkor olyan találkozót szerveztünk Gyopároson, ahol több mint négyezer résztvevőt fogadtunk.

– Mire a legbüszkébb?

– Az egyesület felnőtté és önjáróvá vált. Benedek Szilvia titkárral vállvetve dolgoztunk és sok segítőnk volt. Lakóövezetek szerint csoportok alakultak, azoknak voltak vezetői. Akkoriban, 2008 körül 300 tagcsaládunk volt. Rengeteg adomány érkezett, 1 év alatt 40 millió forint értékűt számoltam össze.

– Komoly döntést hozott 2011-ben. Lemondott az elnöki tisztségről. Miért?

– Megszületett az unoka. Úgy éreztem, sok időt elvettem a családomtól, amit most, az unokámnak vissza akarok adni.

– A család egyébként hogy élte meg azt a sok távollétet, ami egy ekkora szervezet irányításához kellett?

– Egyszer a már felnőtt gyermekeim megjegyezték, a családi programokat mindig a naptáramba bejegyzett nagycsaládos és közösségi programokhoz igazítottam... Visszakérdeztek: mikor leszünk mi az elsők a naptárban? Megértettem a célzást, a fricskát.

– Unokázós évek következtek. Meddig bírta ki a közösségi élet nélkül?

– Semeddig! Vittem magammal a kislányt. Elnökségi tagként tevékenykedtem. Majd belecsöppentem ebbe a kézműveskedésbe, s a mániámmá vált.

– És mindenütt is ott van a csapatával...

– Csináljunk valami klassz dolgot! – ez a cél. A gyerekekkel jókat lehet beszélgetni, s közben születik a kezeink nyomán sok szép dolog. A Covid után fel- és kiszabadultunk. Tavaly az 52 hétből 35 héten kézműves foglalkozást csináltunk remek csapatommal. Visszajáró nyugdíjas óvónő, volt egyesületi tag, tanító, s jönnek mindahányan. Tavaly 36 önkéntessel dolgoztam. Rengeteg helyre hívnak: állandó résztvevői vagyunk a nyári napközinek, egyesületi programoknak, a művelődési központ és a céges rendezvények játszóházainak. Egyre szebb és igényesebb dolgok kerülnek ki a kezeink alól. Ez teszi vonzóvá a munkánkat mások számára is.

– Ennyi évtized után mi motiválja az önkénteskedő, civilkedő nagymamát?

– A gyerekek, a közösségi élmény. Ha van feladat, az motivál igazán. Nem vagyok otthonülő, sorozatokat néző nagyi.