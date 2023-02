Az értékelés három tényező – a költségek, az elérhető tartalom típusa és a megtekintéshez támogatott eszközök száma – alapján született. Jelenleg a Netflix a legdrágább streaming szolgáltatás Magyarországon, annak ellenére, hogy három különböző csomagot kínál 2490, 3490 és 4490 forintért – olvasható a Magyar Filmadatbázis honlapján.

Bár elsőként érkeztek a piacra, és hatalmas filmkollekcióval rendelkeznek, köztük magyar filmekkel is, úgy tűnik, a tartalom mennyisége háttérbe szorítja a minőséget. Ráadásul a szigorúbb jelszómegosztási korlátozások arra késztethetik az egyes felhasználókat, hogy végül felmondják az előfizetésüket.

Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy a Netflixnek az elmúlt években sikerült a világ legnagyobb hírességeit, többek között Ryan Goslingot és Chris Evanst is foglalkoztatni. Továbbra is gyártanak saját franchise-okat (ilyen a Tyler Rake és annak hamarosan megjelenő folytatása), filmjeiket már Oscar-díjra is jelölték, és olyan eredeti sorozatokkal hódítják meg a világot, mint a Stranger Things, a Nyerd meg az életed és a Wednesday.

A Magyar Filmadatbázis a többi szolgáltatót is megvizsgálta, így akár már az Amazon Prime Video kiváló alternatívaként tűnik ki, mivel az Amazon Prime szolgáltatással együtt ingyenes szállítást biztosít az előfizetők csomagmegrendeléseihez. A mindössze havi 899 forintos áron kínált könyvtárában nagy hangsúlyt kapnak a tévésorozatok és a sci-fi tartalmak, például a Periféria, valamint a videojátékok filmadaptációi. Emellett olyan népszerű blockbustereket is kínál, mint A Gyűrűk Ura és annak előzménysorozata, A hatalom gyűrűi. A nézők egyszerre akár három eszközön is nézhetik a tartalmakat, és a szolgáltatás kipróbálására 30 napos ingyenes próbaverzió áll rendelkezésre.

Az Apple TV+ havi 1890 forintért akár 5 egyidejűleg használható készüléket is engedélyez. Programkínálatuk középpontjában az "agyalós" és színvonalas thriller sorozatok állnak, köztük a Servant, megőrizve a hagyományos gyakorlatot, miszerint heti rendszerességgel adnak ki epizódokat. Jellemzően igényes tartalmakat mutatnak be, legalább egy-egy prominens hírességgel, ilyen például az Oscar-díjra jelölt A kiút Jennifer Lawrence főszereplésével. Ráadásul továbbra is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a saját gyártású filmjeikkel, amit a tavaly megjelent, háromszoros Oscar-díjas Coda című film is bizonyít.

A Disney+ népszerű választás a családok körében, hiszen havi 2490 forintért szinkronizált tartalmak, elsősorban családi filmek és vígjátékok széles választékát kínálja, és akár 4 eszközön is streamelhető egyszerre. Az egyik legkiterjedtebb kollekcióval rendelkeznek, amely a Marvel, a Star Wars, a Walt Disney Pictures, a Pixar, a Star és a National Geographic filmeket foglalja magába. Ráadásul a Disney-filmek jellemzően másfél hónappal a mozibemutatót követően jelennek meg a platformon, így a Fekete Párduc: Vakanda, légy áldott! is megtalálható a platformon. Az amerikai ABC tévécsatorna tartalmai is elérhetők, amelyek a nők számára vonzó témák sokszínű választékát kínálják. Továbbá a FOX felvásárlása jelentősen bővítette az elérhető tartalomkönyvtárat.

Az HBO Max az HBO GO-t váltotta fel, és havi 2390 fontért széles körű tartalmat kínál, amely egyszerre három eszközön is megtekinthető. Az egyik legátfogóbb eredeti gyűjteményt kínálja, amely olyan népszerű sorozatokat tartalmaz, mint a Trónok harca, a Maffiózók, A légiutas-kísérő, a Sárkányok háza és a The Last of Us. Emellett az HBO Maxon az összes Warner Bros. film, például a Batman és az Elvis, a mozibemutatót követő heteken belül elérhetővé vált. A gyermekek számára pedig jelen vannak a DC képregények adaptációi, a Harry Potter-filmek és a Cartoon Network megjelenései.

Kedden indult el Magyarországon a már említett SkyShowtime, amely már most hatalmas tartalomtárral rendelkezik, amely a Sky, a Showtime, az NBC, a CBS és a Comedy Central műsorait, valamint a DreamWorks Animation, a Universal Pictures és a Paramount Pictures filmjeit tartalmazza. Emellett a Smithsonian Channel dokumentumfilmjei és a Nickelodeon gyermekműsorai is elérhetők. A havi előfizetési díj 999 forinttól 1990 forintig terjed, és a szolgáltatás tartalmazza a Peacock és a Paramount Plus csatornákat is. Olyan népszerű címeket nézhetünk, mint a Top Gun: Maverick, a Minyonok és a Jurassic World filmek, valamint olyan tévésorozatok, mint a Yellowstone és a Tulsa King Sylvester Stallonéval. A platformon magyar tartalmak is megtalálhatóak, például A besúgó és az Aranyélet két évada.

A hazai felhozatalt tovább színesíti többek között a Filmio, amely kizárólag magyar filmeket kínál 1190 Ft havidíjért, illetve a Telekom TVGO, amely rendkívül erős a hollywoodi sikerfilmekben (a FilmKlubban több, mint 6000 film 1500 Ft/hó áron), továbbá a Cinego (1 790 Ft havonta, vagy 18 900 Ft évente), amely főként a művészfilmekre fókuszál, végezetül pedig a közelmúltban elindított RTL+ (1990 Ft/hó) is.