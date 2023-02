Bajóné Aradszky Anett évek óta működtet művészeti projektet az óvodában.

– Olyan tematikát igyekeztem összeállítani, amely fejleszti a gyerekek kreativitását, gondolkodásmódját, érzelmi kifejezését – fogalmazott az óvodapedagógus. – A foglalkozások egyik fontos eleme a közös alkotómunka.

A közelmúltban elkészült újítással kapcsolatban elmondta, az ötlettel kicsit visszanyúlt a régebbi korokhoz.

– Úgy gondoltam, hogy csoportunk tagjai biztosan örülnének, ha közösen hozhatnának létre egy esztétikus és izgalmas társasjátékot, amelyet a mindennapok során is használhatnának – tette hozzá a szakember. – A gyerekekkel együtt megbeszéltük, hogy mi az a téma, amihez a legtöbbet tudnák rajzolni, és az évszakokat választottuk, amelyekről folyamatosan tanulunk. Ezt követte a tervezés, ami szintén közösen zajlott, együtt határoztuk meg, hogy mekkora legyen a társasjáték, mik legyenek a szabályok.

Az évszakos társasjáték a matematikai gondolkodást is fejleszti.

Bajóné Aradszky Anett négyfelé osztotta a felületet, illetve megrajzolta a mezőket, amelyeket ebben az esetben lépegető felhők alkottak. Ez utóbbiakat már a gyerekek húzták ki filccel, és szintén ők rajzolták meg a évszakoknak megfelelő ábrákat, ábrázolásokat. Eközben nagyon figyeltek egymás munkájára, arra, hogy mindenkinek jusson felület, ezalatt egészen remek rajzok születtek.

A katicabogártól a gólyán át a kukoricáig számos alkotás született a télhez, a tavaszhoz, a nyárhoz és a télhez kapcsolódva.

Miután az óvoda programjához hozzátartozik a közlekedésbiztonság, az intézményben egy közlekedési park is található, így ez a tematika is szerepet kapott a társasjátékban. Mivel a gyerekek még nem tudnak olvasni, így különböző ábrák segítik az eligazodást, szimbólumok jelzik például, hogy mennyit lépjenek előre vagy éppen hátra. S közben játékosan, gyakorlati tudás szerezve fejlesztik magukat, például ha a vizet megtisztítják a szeméttől, vagy ha meglocsolják a virágokat, előreléphetnek. Mindez jól szolgálja a környezeti nevelést, ahogy az is, hogy maga a társasjáték a Dürer nyomdából származó újrahasznosított anyagból készült.

– A környezettudatos magatartás tudatosításában nagyon fontos, hogy az ismereteket tapasztalati úton sajátítsák el, gyakorlati úton érezzék, hogy mi a jó és mi a káros – emelte ki Bajóné Aradszky Anett. A mesterpedagógus elmondta, hogy munkatársával, Mártonné Csonka Gabriellával közösen arra törekednek, hogy minél többen mozduljanak ki a négy fal közül, a konkrét élményeket, tapasztalatokat nagyon fontosnak tartják, ezért is jártak busszal és vonattal a környező városokban, de voltak például kenuzni is, aminek emléke, felidézése ugyancsak helyet kapott a társasjátékban is, ahogy például a közös fagylaltozás is.