– A közösségerősítő program legfőbb célja, hogy a fiatalabbak és az idősebbek, a természet kedvelői így február végén kimozduljanak egy kicsit, és vidám hangulatban töltsék együtt a vasárnap délelőttöt – nyilatkozta. Mint kiemelte, a Békési Kajak-Kenu Club egy külső edzést megtartását kezdeményezte, és ezzel párhuzamosan várták az érdeklődőket is.

A rendezvény keretében a jelenlévők stílszerűen, az évhez kapcsolódva lefuthattak, lekerékpározhattak, lesétálhattak 2023 métert az Élővíz-csatorna partján.

Mellettük látványos jelmezekben részt vettek a programon a klub békési sárkányhajósai is, akik ezúttal túrakenukban evezték le az említett távot, még hangulatosabbá téve a sportprogramot.

A rendezvényt hagyományteremtő szándékkal hívták életre.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Élővíz-csatornát, mint különleges természeti értéket, és mint a kajak-kenusok egyik legfontosabb bázisát minél többeknek bemutassuk – tette hozzá Moldován-Garas Helga. – Arra is igyekeztünk ráirányítani a figyelmet, hogy milyen kellemesen körül lehet sétálni vagy futni ezt a valóban hangulatos területet. A környezet remek rekreációs lehetőséget teremt, és nagyon fontos része a városnak is.

Az utánpótlásedző elmondta, sajnos a napjainkat jellemző betegséghullám a klubot is elérte, van olyan csoportjuk, ahol tízből nyolc gyermek megbetegedett, de abban bíznak, hogy a következő ilyen eseményen már ők is ott lehetnek. Örömmel fogadták ugyanakkor, hogy más civil szervezetek is részt vettek a rendezvényen.

Az Élővíz-csatorna a kajak-kenusok egyik legfontosabb bázisa.

Kálmán Tibor polgármester is együtt evezett a sárkányhajósokkal. Mint mondta, nagyon fontosnak tartja, hogy egy újabb civil kezdeményezés indult el a városban: – A program egyrészt népszerűsíti a sportot, a mozgást, másrészt felhívja a figyelmet arra az értékre, amit az Élővíz-csatorna képvisel – hangsúlyozta.