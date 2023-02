A mostani Ifjúsági Bolyai Pályázat során azt jelölték meg témaként, hogy a pályázók vessék fel a messenger RNS vakcinák újszerű alkalmazási területeit – mondta Szabó Márton, hozzátéve, hogy a pályázatnak nem kellett gyakorlati munkát tartalmaznia, elméleti szinten kellett kutatni, illetve meglévő munkák és tanulmányok alapján alátámasztani azt, hogy az ötlet működőképes.

Ő az 1-es típusú cukorbetegség kezelési, megelőzési lehetőségeit vette górcső alá. Mint mondta, egy autoimmun folyamatról van szó, amikor az ember szervezete nem képes tolerálni a saját sejteket, és ezt a toleranciát vissza lehet építeni a speciális vakcinák segítségével.

A szeghalmi gimnázium végzőse elmondta, hogy egy tízoldalas beadványt állított össze. A tanév elején látott neki a munkának, sokat időzött az ötleteléssel és a lehetséges irányok kitalálásával, de abban biztos volt, hogy valamilyen autoimmun betegséggel szeretne foglalkozni. Sok elképzelést elvetett, mire rátalált az 1-es típusú cukorbetegségre. Ezt követően gyorsult fel igazán a munka.

Két hét alatt állította össze a pályázatát. Ehhez előtte több száz cikket olvasott el, amelyek közül a beadványában nagyjából 80-at meg is jelölt forrásként. Úgy véli, nagyon fontos gyorsan, értő szemmel nézni egy-egy cikket, meglátni, hogy vannak-e benne fontos információk. Angol cikkeket böngészett, a magyar szakirodalmat a betegséggel kapcsolatos információk miatt vette elő.

Szereti mind a biológiát, mind a kémiát – szerinte nem is lehet azokat igazán különválasztani, összefügg minden mindennel –, és a jövőben is szeretne mind a kettőre fókuszálni a tanulmányai során. Immár felvették az angliai, Cambridge-i Egyetemre, ahol természettudományokat tanulhat majd. Szerinte szerencsés, hogy az első két évben ő dönthet arról, hogy milyen tantárgyakat hallgatna – ezáltal biztosított a szabad átjárás az egyes területek között –, harmadik és negyedik évben pedig a kutatási területen is szabadságot kaphat.

Bár ráér dönteni, a mostani elképzelései szerint kutatói pályán helyezkedne el. A mostani Ifjúsági Bolyai Pályázat miatt megtetszett neki az immunizálással – amikor az embert valamilyen betegséggel szemben védetté teszik – kapcsolatos terület. Izgalmas szerinte, hogy megjelenik benne mind a kémia, mind a biológia, mind az orvostudomány, és hogy együttműködhetnek ezek a szegmensek. Emellett megtetszett neki a laboratóriumi munka is, amiről olvasott a pályázat összeállítása során a vonatkozó cikkekben.

Szabó Márton az elmúlt években a számos országos viadal mellett több tudományos diákolimpián vett részt, ezen nemzetközi megmérettetések között voltak olyanok is, amelyek nagy fokú kreativitást, gondolkodást igényeltek.

Olyan versenyeken egyaránt szerepet vállalt, ahol csapatban kellett társaival közösen helyt állnia, és volt, hogy biológusként, volt, hogy kémikusként számítottak rá, tudására és ötleteire.

– Inkább egyéni versenyzőnek mondanám magam, de szeretek csapatban is dolgozni – folytatta. Hozzátette, ahhoz, hogy egy csapat eredményeket érhessen el, szükség van a tagok között a bizalomra, és ha ez kialakul, akkor ő is kényelmesen érzi magát. A rengeteg verseny és siker közül leginkább a tavaly nyáron Szlovéniában – az egyébként Kínából koordinált – Nemzetközi Kémiai Olimpián elért ezüstérmére büszke, hiszen, mint fogalmazott, ebben volt a legtöbb munka, és négy éve, mióta versenyez, minden szál ide vezetett.