A diákmézkirálynő (Csizmadia Zsófia) és udvarhölgyei (Virág Szerafina és Kovács Judit) részesei voltak a közgyűlést követő ünnepi eseménysornak. Felidézték a méz történetét. Orosházára érkezett az országos mézkirálynő, Mo­hácsi Klaudia is. Az egyesület elnöke, ifjú Rajki József adott történeti áttekintést a 110 éves múltról, megemlítve azokat is, akik sokat tettek azért, hogy több mint száz év elteltével még mindig együtt vannak a méhészek, és folyamatosan fejlesztik közösségüket, ápolják hagyományaikat Orosházán.

Elkezdték a 110. évi beszélgetéssorozatot, októberig minden hónapban levetítenek egy-egy beszélgetést egy méhésszel, az első ilyen kisfilmet most mutatták be, Halustyik László beszélt az egyesületről, a méhészetéről, a munkájáról. Ő és Molnár József méhész is ajándékot vett át az elnöktől, mindketten 1997 óta tagjai az egyesületnek, és nagyon sokat dolgoznak a közösségért. Múlt nélkül nincs jelen, e nélkül pedig nincs jövő – ennek a szellemében Bartók Zoltán méhész által felajánlott ezüsthársfa-csemetét ültettek a székház udvarán. A hársméz kedvelt, karakteres, és gyógyhatása is jól ismert – fűzték a fa kiválasztása mellé. Kis táblát helyeztek el a fa tövéhez, ezzel is emlékeztek és tisztelegtek az alapítók emléke előtt. Majd megszegték a hatalmas tortát, retró szendvicsek elfogyasztása közben nosztalgiáztak.

Kordokumentumokkal érkezett hozzájuk Szuromi György, valamint a Gyulai Méhész Egyesület elnöke, aki gyulai kolbászt és pálinkát adott át az ünneplőknek.