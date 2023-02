1963. február 3-án egy hideg februári napról számoltunk be. Szerkesztőségünk munkatársai mínusz 15 fokban vették nyakukba a várost és gyűjtöttek anyagot egy képes riporthoz.

Békés Megyei Népújság, 1963. február (18. évfolyam, 26-49. szám)

Forrás: BMH

Ha február, akkor farsang. Nem volt ez máshogy, '63-ban sem. A 6. oldalon öltözködési és sütési tippeket is adtunk a télűző ünnephez. Az újságíró egy mai napig érvényes kérdéssel indítja a tanácsadást:

Hogyan gyarapítsuk ruhatárunkat, hogy változatos is legyen és mégse kerüljön nagyon sokba?



Békés Megyei Népújság, 1963. február (18. évfolyam, 26-49. szám)

Forrás: BMH

1973. február 4-én egy tragikus balesetről is beszámoltunk. Előző nap szétrobbant a víztorony a Békéscsabai Konzervgyárban. A balesetben ketten meghaltak, egy ember súlyosan, kettő pedig könnyebben megsérült.



Békés Megyei Népújság, 1973. kedd (28. évfolyam, 26-49. szám)

Forrás: BMH

A 12. oldalon az akkor másfél éve működő lökösházi kavicsbányáról írtunk. A cikk tanulsága szerint közkedveltté vált az ott bányászott építési anyag, mert amellett, hogy mindenféle betonozási munkához használható, jóval olcsóbb, mint a más vidékekről szállított.



Békés Megyei Népújság, 1973. kedd (28. évfolyam, 26-49. szám)

Forrás: BMH

Az energiával kapcsolatos kérdések korábban is adtak témát a sajtónak. Kereken 40 évvel ezelőtt az energiatakarékosságról beszélgetett kollégánk az Országos Energiagazdálkodási Hatóság vezetőjével.

Békés Megyei Népújság, 1983. február (38. évfolyam, 26-49. szám)

Forrás: BMH

Harminc évvel ezelőtt a Békés Megyei Hírlap címlapján Egerszegi Krisztina háromszoros olimpiai bajnok is látható volt. A kép apropóját a „A sport csillagai ’93” gálaest adta. Az oldal aljára Nagy Ferenccel, ismertebb nevén Jimmyvel a békéscsabai hajléktalannal készített beszélgetésünk kezdő sorai kerültek.



Békés Megyei Hírlap, 1993. február (48. évfolyam, 26-49. szám)

Forrás: BMH

A negyedik oldalon folytatódott Jimmy és lakótársainak története. Az oldal alján pedig arról is beszámoltunk, hogyan élte meg az állomásfőnök Jimmy és társai helyzetét.

Békés Megyei Hírlap, 1993. február (48. évfolyam, 26-49. szám)

Forrás: BMH

A tizenharmadik oldalon a Békés Megyei "LEG"-ekből kaphattunk újabb ízelítőt. A cikkből kiderült például, hogy legelső „fasértők” bejelentését 1837-ben megjutalmazta a hatóság.



Békés Megyei Hírlap, 1993. február (48. évfolyam, 26-49. szám)

Forrás: BMH

2003. február 4-én szintén sportolókkal indítottuk az újságot. A címlapon lévő kép az Év Sportolói díjátadó ünnepségen készült.



Békés Megyei Hírlap, 2003. február (58. évfolyam, 27-50. szám)

Forrás: BMH

A második oldalon a Columbia űrsikló tragédiájának okait fejtegettük. A jobb oldali hasábban újságíró kollégánk a sertéstartásra és vágásra vonatkozó Európai Uniós szabályokat próbálta meg képzeletben átültetni a magyar valóságba. Azóta már mindannyian tudjuk, mit is jelentenek ezek az előírások a gyakorlatban.

Békés Megyei Hírlap, 2003. február (58. évfolyam, 27-50. szám)

Forrás: BMH

Az online társkereső oldalak megjelenése előtt is számtalan módja volt az ismerkedésnek. SMS rovatunkban rendszeresen felbukkantak párjukat kereső egyedülállók üzenetei. Ebben a lapszámban többek között a 21 éves, 172 centiméteres és 61 kilogrammos Andy is szerencsét próbált. Egy romantikus történet eleje is kibontakozik ebben a rovatban: egy hölgy azt a srácot kereste, akivel csak azért nem sikerült megismerkednie, mert éppen le kellett szállnia.