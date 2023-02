A kerékpárút építésének I. üteme a Táncsics utcán és az Orosházi úton megkezdődött. Folyamatosan halad a szegélyek és az alap építése. Elbontották az Arany János utcánál lévő régi gyaloghidat – számoltak be a város hivatalos, önkormányzati oldalán. A II. ütem építése a Battonyai út és a Kutaséri-csatorna között is zajlik. Itt is jól halad a szegélyek és az alap építése.

A kivitelezéssel kapcsolatban, bármilyen problémával, fordulhatnak a kivitelező helyszíni képviselőihez a lakosok. Figyelembe veszik a lakossági igényeket, kéréseket az építés során.

Kérik s köszönik a mezőkovácsháziak türelmét és megértését az esetleges átmeneti kényelmetlenségek miatt