Sós Imre szólt arról, hogy éppen szerdán is szerveznek a rendőrséggel és a vasúttársasággal egy közös, preventív rendezvényt.

– A közlekedési múltunk megőrzésére való törekvés egyidős a kisvonat ötletével, amely térségünk egy meghatározó eszköze volt néhány évtizeddel ezelőtt – folytatta a gondolatot Sós Imre. – A kisvonat ugyan teljesen megszűnt, de emléke nemcsak a békéscsabaiakban, hanem a vármegyében található szinte valamennyi településen él, ami nem is csoda, hiszen egykoron 400 kilométeres hosszban behálózta a megyét. A turisztikai főpályaudvar megidéz egy olyan korszakot, amikor az embereknek talán több idejük volt, egy-egy utazás is úgy zajlott, hogy kártyáztak, beszélgettek, felkészültek, mit csinálnak majd, ha elérnek úti céljuhoz. Sok-sok történetet meséltek már erről nekem is, például a tél miatt lassan közlekedő szerelvényről, ami miatt a násznép majdnem lekésett egy esküvőt, de ezernyi ilyen sztori van.