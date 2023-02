Megyei könyvtár 2 órája

Egy különleges képregény is készül Petőfi emlékére Békéscsabán

Több újdonsággal is készül a Békés Megyei Könyvtár annak apropóján, hogy kétszáz éve született Petőfi Sándor. A szakemberek az elmúlt időszakban rengeteget kutattak. Most pedig ezek alapján két túraútvonalat ajánlanak, amelyekkel felfedezhetők a költővel, rokonaival és barátaival kapcsolatos helyek, de terepasztalt, sőt, képregényt is készítenek többek között.

Kertész Zoltán és Juhász Zoltán mutatták, hogy milyen terepasztal készül a könyvtárban /Fotók: Für Henrik/

Kertész Zoltán és Juhász Zoltán, a bibliotéka munkatársai elmondták, hogy tavaly több mint négymillió forintot nyert a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán a Békés Megyei Könyvtár, és ennek eredményeként számos újdonságot kínálnak a látogatóknak. A pályázat keretében az előző évben rengeteg foglalkozást tartottak: a könyvkötészet rejtelmeibe vezették be az érdeklődőket; miután robotokat építettek, a János vitéz egyik jelenetét játszották el; világító képeslapot készítettek, de tarsolyok is születtek, valamint a szabadságharc asszonyainak ékszerereit ugyancsak megalkották. A sorozat nem ért véget, hiszen márciusban kokárdát szintén lehet majd készíteni a bibliotékában. Kuriózum, hogy egy terepasztalt is összeállítanak, amelyen eljátszható az 1848/49-es forradalom és szabadságharc apropóján egy alföldi csata. Többek között parafalemezek, söralátétek, gyufaszálak, 3D-s nyomtató által készített elemek felhasználásával megannyi épületet építettek – tanyákat, istállókat, ólakat, sőt csárdát és templomot is –, a terepasztal ugyancsak március végén debütál. Hozzátették, hogy immár fél éve dolgoznak az apróságokból összeállított alkotáson. Két, Petőfi Sándorhoz kapcsolódó túraútvonalat is az érdeklődők figyelmébe ajánlanak. Az egyik Szarvast, Kondorost, Mezőberényt, Gyulát és az anyaország határain túli Nagyszalontát, míg a másik Gyomaendrődöt, Mezőberényt, Okányt és Biharugrát veszi célba. A kiránduláshoz kapcsolódóan készítenek egy kiadványt, egy füzetet. A túra útvonalának összeállításakor az írásos forrásokra hagyatkoztak, azaz ezeken a helyeken tényleg járt a költő vagy rokona, ismerőse. A János vitéz kapcsán Jancsit és Iluskát is megépítették, mutatta Nagy Levente, a könyvtár munkatársa Ismertették: a Csabai Kalandozások néven ismert, békéscsabai helyismereti sétákat tartalmazó alkalmazást kiegészítik ezekkel az útvonalakkal. Azaz az internetes felületen is olvashatók leírások a helyszínekről, és hogy azok miért fontos állomások Petőfi Sándor vonatkozásában. Tudását bárki rögtön le is tesztelheti egy kvíz segítségével. Ilyen formában a túra akár otthonról, a fotelből, számítógép előtt ülve vagy okostelefont nyomogatva is teljesíthető. De aki igazán játszani szeretne, az ténylegesen is ellátogathat Szarvastól Nagyszalontáig, Gyomaendrődtől Biharugráig a helyszínekre. Aki ezeken a pontokon készít egy-egy szelfit, és azokat elküldi a könyvtárnak vagy bemutatja a bibliotékában, különleges ajándékkal gazdagodhat. Abban nincs megkötés, hogy a túrát miként kell teljesíteni, nemcsak gyalogosan vagy kerékpárral, hanem akár autóval, de tömegközlekedésre felszállva is lehetséges. Elmondták: a túra szövegének összeállítását rengeteg kutatómunka előzte meg. Ezeket az újabb ismereteket pedig szeretnék elérhetővé tenni mindenki számára. A könyvtár online helyismereti enciklopédiáját, a BékésWiki felületét folyamatosan bővítik Petőfi Sándor tekintetében, a kategóriában immár több mint ötven szócikk szerepel is. Egy digitális történetmesélő alkalmazást szintén elérhetővé tesznek, amely a költő Békés vármegyei kötődését dolgozza fel a fiatalok számára is izgalmas módon. A BékésWiki szócikkeit képekkel egészítették ki, azokat grafikusan jelenítik meg, és az egész egy színvonalas, ám annál bonyolultabb prezentációra, bemutatóra hajaz. Különleges képregényt is készítenek Egy egészen különleges vállalást is megvalósít pályázatában a Békés Megyei Könyvtár. Hamarosan nyomdába megy a Fölszedtem sátorfám címet viselő képregény, amelynek elkészítésére egy képregényes szakember mellett az evangélikus gimnázium egyik pedagógusát és tanulóit kérték fel. A történet szerint a Pilvax kávéházban a gyerekek találnak egy időkaput. A sztorival egy Petőfi Sándorhoz köthető Békés vármegyei anekdotát dolgoztak fel. A 32 oldalas fekete-fehér kiadvány 500 példányban jelenik meg.

