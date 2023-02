Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férficsapata – keressük a legjobbakat. Döntse el Ön, kik legyenek az év sportolói Békésben!

Íme a jelöltek, kategóriánként.

Férfi

Fekécs Szilárd súlyemelő (Békés)

Cserna János erőemelő (Vésztő)

Steigerwald Ernő futó (Békéscsaba)

Sutyinszki István sportlövő (Szarvas)

Balogh Nátán erőmelő (Vésztő)

Női

Gachályi Gréta vívó (Békéscsaba)

Mezei Nikolett kick-box (Battonya)

Mitykó Veronika súlyemelő (Békéscsaba)

Szabó Ágnes erőemelő (Békéscsaba)

Oláh Barbara atléta (Békéscsaba)

Férficsapat

Békéscsabai Kosárlabda Klub

Optimum Solar-Békési Férfi Kézilabda Club

Körösladányi MSK

Békési SZSK

Gyulai SE Dig-Build

Női csapat

Békéscsabai Előre NKSE

Békéscsabai RSE

Orosházi NKC

ASE Orosháza Extraliga

Békés TEAM Extraliga

Az Év embere szavazáson egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként az Olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás február 14-én délelőtt 10 óráig tart.

Kérjük, kattintson az Év embere és az Év sportolója oldalunkra, és szavazzon a jelöltekre! Ezt naponta egyszer teheti meg, de kérjük, látogasson el másnap is az oldalakra!