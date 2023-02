Az első Csabai Kolbászfesztivált 1997-ben rendezték az úgynevezett SZTK-pályán, és sikert aratott a résztvevők, a látogatók körében egyaránt. A következő év januárjában a szervezők meghívták azt a kört, mely aktívan közreműködött az esemény lebonyolításában. Ezt követően megalakult a kolbászklub 71 taggal, elnöknek Uhrin Zoltánt választották, aki haláláig, 2012-ig vezette a civil szervezetet, és később róla nevezték el a klubházat. A tiszteletbeli elnök Krajcsó Pál Életműdíjas hentesmester lett, aki nagyon értett a szakmájához, és a kolbászértékesítési furfangnak sem volt híján.

– Az első fesztiválon egymás mellett árusítottuk a füstölt vastagkolbászt – mesélte Sipos László, aki ugyancsak a klub alapítói közé tartozik. – Meglepődtem, hogy nálam nagy sor áll, de legtöbben csak kóstolni akarnak. Kiderült, Pali bácsi azt mondta, kóstolni jöjjenek hozzám, mert ugyanolyan ízű az enyém is, vásárolni viszont nála érdemes.

Dr. Ambrus Zoltán és felesége, Zsuzsa volt a kolbászfesztivál főszervezője hosszú éveken át, és mindvégig támaszkodhattak a klubtagok segítségére.

– Civil kontrollt is jelentett a klub, hogy merre menjünk tovább, jó-e az, amit csinálunk. Házigazdája volt a szervezet a fesztiválnak, saját sátorral rendelkezett, mint ahogy most is. A látványdisznótorokat ennél a sátornál bonyolítottuk le, az ott készült finomságokat is kóstolhatták a vendégek. A különböző versenyeken is segítettek, zsűriztek a klubtagok. A csabai kolbász jó hírét vittük szerte az országban különböző rendezvényeken az Utazás kiállítástól az OMÉK-ig, valamint határon túli kapcsolatokat is kiépített a klub – emelte ki dr. Ambrus Zoltán, aki Uhrin Zoltán után négy évig vezette a klubot. A fesztiválszervezést átadta ugyanis Hégely Sándornak, aki jelenleg a klub elnöke is. Az ügyvezető elnöki feladatokat Korim Valéria látja el.

Petényi György és Lugosi Gyula elmondta, a 25 év gyorsan elrepült. Petényi György nyerte az első fesztivál szárazkolbászversenyét, Lugosi Gyula felesége, Manyika pedig ezüstérmet szerzett csapatával a második fesztivál frisskolbászkészítő versenyén.

– Nagyon jó közösség kovácsolódott össze, ez látható a mostani disznótoron is – hangsúlyozták. – A klub is sokat tett azért tanfolyamokkal, bemutatókkal, szakmai tájékoztatókkal, hogy egyre több kis- és őstermelő nőjön ki, készítsen, árusítson kolbászt, és nemcsak a fesztiválon, hanem egész évben.

Népszerű a Minden csabai gyermeknek legyen saját kolbásza elnevezésű kolbászkészítő programjuk, és kalandszobát is létesítettek a gyermekeknek. Ami még nagyon fontos, a férfiak mellett nagyon sok hölgy is tagja a klubnak, és kiveszik a részüket a munkákból. Szombaton is sütöttek szilvalekváros papucsot és pogácsát, készítették a hurkát és a cigánkát.

Dr. Ambrus Zoltán a disznótoron kitért arra is, február 15-én tartanak elnökségi ülést, és itt átbeszélik a 25 éves jubileumhoz kötődő egész éves programot.

Apáról fiúra szállt a recept

Petényi György elmondta, a legtöbb csabai az anyatejjel együtt szívta magába a kolbászkészítést, és apáról fiúra szállt a családi recept, mennyi sót, őrölt pirospaprikát, köményt és fokhagymát használjanak a fűszerezéshez. A szombati klubdisznótorban is jól bevált recept alapján töltötték a klubtagok a kolbászt, a portékával majd több rendezvényen is találkozhatnak a csabaiak, illetve a vármegye, az ország számos pontjáról érkezők.