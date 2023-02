A Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterülete, a Biharugrai-halastavak környéke nem tartozik a darvak klasszikus telelőhelyei közé. Csak alkalmi éjszakázó csapatok jelentek meg itt az utóbbi években. A mostani tél első felében 20-30 példányos csapataik éjszakáztak a halastavakon és a környező mocsarakban, de rendszerint néhány nap után továbbálltak. Januárban viszont Mezőgyán határában egy ezres példányszámú darucsapat több hétig is kitartott, de februárban már nem látták őket.

Az utóbbi tíz évben a Kígyósi-pusztán is rendszeresen áttelelnek darvak, igen jelentős mennyiségben, 5- 8 ezer példányban. Így van ez a mostani télen is. November végére, december elejére az esőzések hatására jelentősebb vízállások alakultak ki, s ezzel párhuzamosan megjelentek a darvak első, ekkor még csak néhány száz példányos csapatai. A hónap végén azonban már mintegy 6 ezer madár éjszakázott a területen, s egészen január második feléig kitartottak. Nappal nagyobb távolságokra is elmentek táplálkozni, de éjszakázni visszatértek. Január második felében számuk megfogyatkozott, északi irányba mozdultak el. Mostanra csupán néhány tucatnyi példány maradt a Kígyósi-pusztán.