Kláricz János polgármester hírportálunknak elmondta, hogy erre adnának be pályázatot a TOP Plusz keretében. Kiemelte: egy emblematikus épületről van szó, amelyet korábban szigeteltek, illetve a nyílászáróit is cserélték. Most rendbe tennék a tetőszerkezetet, belülről az épületet, valamint az udvart szintén rendeznék. Hozzáfűzte: sok idős keres kikapcsolódási és közösségi lehetőséget a klubban, ezért fontos, hogy teljesen korszerűsítsék az épületet.