Bravúros dolgot vittek véghez

A Bay csoport nem támaszkodhatott semmiféle előzményre, mert a németek őrizték radarral kapcsolatos titkaikat, mégis megoldották a mikrohullámú kommunikáció problémáját. 1944-ben már olyan radart helyeztek üzembe, ami több mint 60 kilométeres távolságból is észlelni tudta az ellenséges repülőgépeket. Bay Zoltán ezután munkatársainak elmondta, hogy meg fogják lokátorozni a Holdat. Az új kihívás nem csak a kutatókat csigázta fel, a honvédség is engedélyezte a fejlesztéseket. Újabb szűk két esztendő elteltével sikerült is véghez vinni ezt a bravúros kísérletet. Csupán pár héten múlt, hogy ma nem úgy emlegetjük a csoport kutatóit, mint akiknek először sikerült ezt végrehajtani. A Bay-csoport törekvéseit 1946 február 6-án koronázta siker, és a csapat technikája még a Holdat pár héttel korábban megradarozó amerikai kutatók számára is újdonságnak számított.