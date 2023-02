Ezt a fejlesztési elképzelést elsősorban a társadalmi igények, illetve a mezőgazdasági adottságaink indokolják – nyilatkozta hírportálunknak Barkász Sándor. A békési székhelyű Békés Drén Kft. ügyvezetője kifejtette, Magyarországon számos természetesen kialakult felszín alatti víztározó található.

– Ezeket elsősorban a korábbi folyómedrek alakították ki, amelyek évszázadok, évezredek során gyakorlatilag eltűntek a felszín alatt, de ott még ma is megvannak. Jelenleg ez a természeti jelenség károsan hat, mert a töltésezett folyóink, melyek az elmúlt 150 év alatt közel 8 métert süllyedtek, gravitációsan lecsapolják ezen a föld alatti, régi fonatos medrek sokaságát, így még nagyobb mértékű aszályt létrehozva.

– Mindaddig, míg a korábbi eszetlen zöldpolitika által üldözött, vízvisszatartó műtárgyak – magyarul duzzasztók vagy fenékküszöbök – meg nem épülnek a folyóinkon – tette hozzá.

Ahogy arról korábban is írtunk, a holt medrek ma is több helyen nyomon követhetők, s bár jelentős részük áthalmozódott, azok durva frakciójú homok- vagy kavicsréteg formájában, föld alatti mederként megmaradtak. Emellett a vízutánpótlás szempontjából különösen lényeges, hogy napjainkban is jelentős vízáramlás-migráció figyelhető meg bennük. Ezt a jelenséget számos kísérlet és vizsgálat is igazolta, és Békésben is megfigyelhető. Az oldalágfonatok egyfajta föld alatti vízgyűjtőként működnek, amihez esetenként a lehullott, valamint oda beszivárgó csapadék is hozzáadódik.

Barkász Sándor kérdésünkre elmondta, az Egyesült Államokban a nyugati parton már külön foglalkoznak ezekkel a föld alatti sekély tározókkal.

– Nagyon sok előnye van ennek, hiszen ezek a tározók nem foglalnak el mezőgazdasági területeket, a használatukhoz nincs szükség kisajátításokra, nincs párolgásuk, és viszonylag egyszerűen a felszínre hozhatók, hogy segítsék az öntözést – emelte ki a szakember. A Békés Drénnek számos saját innovációja van, ebben az esetben elsősorban azon dolgoznak, hogy miként lehetne a meglévő technológiákat hazánkban, illetve térségünkben a legjobban alkalmazni. Fontos kérdés, hogy fejlesztések szükségesek mindehhez.

– A felszín alatti víztározók kérdését Európa is beemelte a narratívákba. A felszín alatti vízutánpótlási és -visszatartási műszaki megoldások (MAR) alkalmazása már sok helyen fontos kérdés. Ahogy említettem, a társadalmi igény is megvan erre, a tavalyi aszályos év pedig talán még aktuálisabbá tette a témát. Emellett szakmai részről is sokan úgy gondolják, hogy szükség van ezeknek az adottságoknak a kiaknázására – fogalmazott a Békés Drén ügyvezetője, aki szólt arról is, hogy ehhez vízkormányzó művek kiépítésére is szükség lehet, illetve maguk a tározók tölthetők is.