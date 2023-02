Ilyenkor az ember a szeretteire gondol

Suhajda Szilárd elárulta, hogy most először történt meg vele, hogy hallucinált egy ilyen út folyamán, egy spanyol hegymászó lány és hegymászó fiú jelent meg előtt, akikkel még „beszélgetett” is. Vélhetően a jelenség annak is tudható be, hogy ilyenkor egyharmaddal kevesebb oxigén jut a tüdőbe, mint síkvidéken, emellett a látomásban a fáradtságnak és a kialvatlanságnak is szerepe volt. A hallucinációnak a fájdalmas valóság vetett véget, Szilárd belebotlott egy megfagyott cseh hegymászóba. Mint elmondta, szörnyű kimondani, de valószínűleg a már említett oxigénhiánynak is köszönhetően tompán fogadta mindezt. Beszámolt arról is, hogy bár óhatatlan vágyat érzett rá, nem aludhatott el. A mozgását úgy kellett elképzelni mint egy lassú vánszorgást, miközben sokat mozgatta és lóbálta a kezét és a lábát, hogy serkentse a vérkeringését, és, hogy ne fagyjanak le kéz- és lábujjai.

Végül felért a Lhoce-ra, ahol bő egy órát töltött, gyönyörködött a látványban és a közeli Mount Everestben, illetve videókat is rögzített, családjának, köztük édesapjának, aki éppen aznap ünnepelte hetvenedik születésnapját.

– Ilyenkor az ember önkéntelenül is a szeretteire a gondol, akik éppen ekkor vannak a legtávolabb tőle – emelte ki Suhajda Szilárd, aki kitért arra is, hogy az ereszkedés legalább olyan veszélyes, mint felérni a csúcsra. A statisztikák szerint ilyenkor történik a legtöbb balesetre és tragédia, éppen ezért minden egyes lépésre figyelni kell, hogy a mászó leérhessen előbb a kialakított három tábor, valamelyikébe, majd az alaptáborba, és később hazaindulhasson a családjához.