Boldog Gusztáv kiemelte, a vadon élő állatok természetes élőhelyeinek fogyatkozása miatt bukkan fel egyre több róka lakott településrészeken.

– Több példány „téved be” oda, ahol viszonylagos védelmet élvez és még táplálékot is talál. Számos madár – például az örvös galamb – is az ember közelében él, a tendencia az emlősöknél is megfigyelhető. A város klímája melegebb, a vadászok előtt pedig tabu – részletezte a természetvédelmi szakember.

Hozzátette, a róka az emberek iránt alapvetően zsigeri félelmet érez, persze előfordulhat, hogy egyes példányok egészen közel merészkednek a házakhoz. Ahol bozót, nádas is van, találnak menedéket.

– A legtöbb vadállat szelídíthető, háziasítható, így a rókák is képesek megszokni az embert. Ha pedig nemzedékeken át sikeresek lesznek a fennmaradás szempontjából is, akkor a következő generációk még közelebb kerülhetnek hozzánk − hangsúlyozta Boldog Gusztáv, hozzáfűzve, alapvetően nem kell tartani a rókáktól, maguktól elmenekülnek, de a szelídebbekkel jó vigyázni, betegségek hordozói lehetnek. Úgy véli, a lakosság nagy része még nem szokta meg, hogy városon belül is találkozhat a ravaszdival, pedig a jelenlegi folyamatok miatt egyre inkább számítani kell erre.

– Nem szabad elfelejteni, hogy az évmilliók óta tartó önszabályozó rendszerbe az ember nyúlt bele először, azzal, hogy élőhelyet vett el a rókáktól is, sakálokra vadászott. Egyedszabályozó betegségük, a veszettség szinte kikopott, mert több évtizede orális immunizációban részesülnek. Ami megborult az ember miatt egyik oldalon, azt az ember kénytelen szabályozni a másikon –tette hozzá.

Zuberecz Tibor megyei fővadász kiemelte, a rókák egész évben elejthetők, nem védi őket vadászati idény. Ahogy más fajoknál is megfigyelhető, egyre inkább betelepülnek, urbánussá válnak, ami világjelenség, nem helyi specialitás.

– A rókák okos állatok, felismerik, hogy városi környezetben érinthetetlenek, lakott területen a vadászat tilos. Békésben különösen sok az elhagyatott ház, telek, ezeket a természet újra felfedezi magának – jegyezte meg, hangsúlyozva, a rókák táplálékot is találnak az emberi környezetben, ahol sok rágcsáló él.

– Most a száraz nyarat esős ősz és tél követte, a fő táplálékukat jelentő pockok szinte eltűntek a mezőkről. Falvakban, városokban viszont találnak egereket, patkányokat, vadászhatnak baromfira, sőt hasznosíthatják a kommunális hulladékot – sorolta. Hozzáfűzte, bár évről évre növekszik a jogosultan elejtett rókák száma, szükséges is gyéríteni az állományt, a válasz a még nagyobb szaporulat. Aláhúzta, a rókák agyafúrtak, igazi túlélők, hozzászoknak az emberszaghoz, az autók robajához, de az állatnak nincs helye az ember közelében.