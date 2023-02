– Félórás háttérprogram volt ez, s amilyen közvetlen Peti és Milán a képernyőn keresztül, éppen olyan laza, egyszerű, szimpatikus fiatalok ők a való életben is. Majd jött az újabb alkalom: decemberben a szegedi sportcsarnokban léptek fel a srácok, Petra ValMar mézeskaláccsal lepte meg kedvenceit és adott a zenészeknek kisautókat is. Peti a különleges márka láttán meg is jegyezte nevetve: ez az első Mustángja! – valahogy így kezdődött a mi kislányunk, mint rajongó és a ValMar zenekar kapcsolata.