A magánterület védelme megengedett, ám a magánterületen, például egy családi ház udvarán elhelyezett biztonsági kamera nem láthat be máshoz. Nem figyelheti és főleg nem rögzítheti a szomszéd portán történteket – hangsúlyozta Takács Sándor, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara megyei elnöke, a békéscsabai Carlo Quality Biztonságtechnika Kft. ügyvezetője.

Nem nézhetik az eszközök az utcán történteket sem, a közterületből kizárólag egy keskeny sávot, a ház falát, homlokzatát figyelhetik. Ugyanis csak a rendőrség és az önkormányzat üzemeltethet közterületet ellenőrző berendezéseket.

– Aki úgy érzi, hogy úgy állították be a biztonsági kamerát, hogy azzal megsértették a magánszféráját, az kérheti, hogy módosítsanak az eszköz beállításán – folytatta. Azaz, ha például az illető úgy érzi, hogy a szomszéd figyeli, kérheti – nemcsak szóban, hanem akár írásban, hivatalos levélben is – a berendezés átszerelését, áthelyezését. Igényelheti azt is, hogy a szomszéd mutasson egy felvételt, miszerint a kérésének valóban eleget tett, és átállította úgy a biztonsági kamerát, hogy az immár nem lát be az ő udvarára. Ha viszont úgy érzi, hogy a kérésének, felszólításának nem tett eleget a szomszéd, akkor az adatvédelmi hatóságnál feljelentést is tehet.

– Nincs olyan hivatal vagy hatóság, amely alapesetben ellenőrizné, hogy az eszközöket helyesen szerelték-e fel, de egy eljárás során kiderülhet a szabálytalanság, az, hogy bizonyos területekről jogosulatlanul készítettek felvételeket – folytatta Takács Sándor. Mint mondta, a rendszereket felszerelő vállalkozások is felelősek azért, hogy helyes irányba nézzenek a berendezések, de igazából a felelősséget az üzemeltetőknek kell viselniük.

Sőt, fel is kell hívniuk a figyelmet, hogy az adott területen biztonsági kamera működik, egy szabályzatban le kell írniuk, hogy a felvételeket ki tekintheti meg és milyen okból – ilyen kiírásokra magánházaknál nem igazán, de közintézmények bejáratainál akad példa.

A tájékoztatás fontos, hiszen így mindenki eldöntheti, hogy be kíván-e lépni az adott területre vagy sem; és azzal, hogy bemegy, egyben hozzájárul ahhoz is, hogy róla felvételt készítsenek.

Mivel a berendezések egyre kedvezőbb áron elérhetők, egyre többen vásárolnak biztonsági kamerákat, amiket aztán vagy saját maguk szerelnek be és helyeznek üzembe, vagy céggel végeztetik el ezt a munkát – fűzte hozzá a szakember, aki megosztotta azt is: egy rendszer ára több tényezőtől függ, de általában pár százezer forintos tételt jelent.