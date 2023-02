Lipták Judit, a békéscsabai vásárcsarnokban lévő egyik virágbolt tulajdonosa elmondta, hogy idén nem számítanak kiemelkedő forgalomra üzletükben. Hozzátette, már tavaly visszaesést tapasztaltak a Valentin-napi forgalmukban, ennek ellenére minőségi, széles kínálattal készültek idén is.

A csökkenő forgalom fő okaként a növekvő élelmiszer-, nyersanyag- és rezsiárakat emelte ki, valamint az inflációt. Lipták Judit kifejtette, tapasztalataik szerint az emberek most a legszükségesebb dolgokra költenek csak, mint például az élelmiszer, kevesebben szánnak pénzt virágcsokorra. A tulajdonos ismertette azt is, hogy ahogyan minden szolgáltatónál, így náluk is emelkedtek az árak, mivel a virágok nagy része import áru, amiket hűtve kell tárolni. Így a magas benzinár és a növekvő energiaárak számukra is rengeteg plusz kiadással járnak. Azt is megemlítette, tapasztalataik szerint sokan sietve, bevásárlóközpontokban, szupermarketekben szerzik be ilyenkor a virágot is.

Ma már ráadásul nem annyira népszerű ajándék a virág, sokan inkább csokoládét vásárolnak, vagy a virág árából elviszik a párjukat egy romantikus vacsorára. Többen sajnálják a pénzt élő virágra, hiszen néhány nap alatt elhervad. Aki mégis szálas virágot vásárol, csak néhányat szokott, ritkábbak a nagy csokrok már

– árulta el a tulajdonos.

Varjú Irén szerint az emberek az egyedi kompozíciókat keresik a virágokból is /Fotós: Für Henrik/

Amíg az üzletben beszélgettünk, épp egy fiatal fiú érkezett, aki rácáfolt a vártakra, hiszen egy csokor vörös rózsát kért ünnepi csomagolásban, amellyel a barátnőjét lepi meg.

A vásárcsarnokban található virágboltnak több visszatérő vendége van, akik viszont mindig ragaszkodnak az élő virághoz. A tulajdonos elmondása szerint a vörös rózsa még mindig a kedvenc, de emellett a piros tulipán is népszerű. A cserepes virágokból a tavasziak a legnépszerűbbek, főként a jácint és az orchidea, ez utóbbit többen gyűjtik is. Emellett egyre népszerűbbek a tartós díszek, amelyeken élethű selyem- vagy szappanvirágok vannak. Igaz, hogy ezeknek borsosabb az áruk, viszont el lehet tenni emlékbe, és sokáig díszíthetik az otthont.

Varjú Irén, a békéscsabai bevásárlóközpontban található Paloma ­Virágüzlet virágkötője arról számolt be, miszerint kicsit aggódtak ­amiatt, hogyan alakul majd a forgalmuk idén, viszont hétfőn már kaptak megrendeléseket­.

– Nagyon szeretik az emberek mind a szálas virágokat, mind pedig a csokrokat. A vörös rózsa a legnépszerűbb, emellett sokan keresnek színes, illetve tavaszi virágokat is. Ha Valentin-napról van szó, akkor sokan feldobják a megvásárolt virágot valamilyen díszítő elemmel, például egy kis macival vagy szívecskével. Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbben valami egyedit, valami különlegeset szeretnének – fogalmazott Varjú Irén.

Náluk is nagyon népszerűek még mindig a virágbokszok, melyeket ők is helyben készítenek. A szakember elmondta, ezekből nincs két ugyanolyan, éppen azért, hogy mindenki azt érezze, egyedi az, amit ad. A bársony- vagy szappanrózsás virágdobozok színben is különböznek, idén nemcsak a vörös, hanem a rózsaszín és a fehér is kelendő.