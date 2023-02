A szarvasi Körös-holtágban megtalálható halak egy csoportját mutatja be az a szárazföldi Halösvény, amit pénteken avattak fel a Pepi-kertben. Az eseményen kiderült, a tanösvénynek van már egy vízről elérhető verziója is, ám az arborétumban sétálóknak is meg akarják mutatni közelebbről a holtág élővilágát.