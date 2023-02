A Filharmónia különleges zeneórájával indult a hét az Erzsébethelyi Általános Iskolában hétfőn reggel. Lőrincziné Hrabovszki Márta tanító köszöntötte a gyerekeket, elmondta, hatalmas öröm, hogy csaknem százan gazdagodhatnak helyben – a Madách és a Rózsa utcai telephelyen is – komolyzenei élménnyel. Hozzátette, a jaminai városrészből nehezebb és költségesebb is bejutni a központba, ugyanakkor a kulturális programokat értékelik és igénylik a diákok és a szülők is.