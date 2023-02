Egy 7 hónapos kislányra az apuka vigyázott, aki a szoba szőnyegén elhelyezett hintaszékbe tette a kislányt. Azonban elmulasztotta a hintaszéken lévő biztonsági övet a gyermek testén becsatolni, így a 30 cm magasságú hintaszékből a kislány fejjel a padlóra esett. Az apa észlelte a balesetet, azonnal ölbe is vette a gyermeket, de mivel sérülést nem látott rajta, ezért visszatette a hintaszékbe, később pedig aludtak is egyet. Este fél hat körül az apa arra ébredt, hogy a gyermek nem lélegzik, azonnal hívta a mentőket, akiknek az utasításai alapján megkezdte az újraélesztést, illetve azt folytatták a mentőhelikopterrel kiérkező szakemberek is. Sajnos nem jártak eredménnyel, a kislány a helyszínen elhalálozott.

Egy fiatal nő holttestére bukkantak hétfő késő délután a Dunában, Halászteleknél. A partra vetett holttestet egyelőre nem sikerült azonosítani, annyit tudnak, hogy egy 20 és 30 év közötti nőről lehet szó.

Sokadik alkalommal jegyzik fel, hogy az Apple Watch életet mentett. Az óra új változatait véroxigénszint-mérővel, esésérzékelővel, vészhelyzetjelzővel, ütközésészlelővel és EKG appal látták el. A pulzusszámmérő app túl magas és alacsony pulzus, illetve szabálytalan szívverés esetén riasztást küld. A kütyü pulzusfigyelő funkciója hasznosnak bizonyult, ugyanis súlyos belső vérzésre figyelmeztetett. Ha nem figyelt volna a riasztásra, meghalhatott volna.

Intim fotói nyilvánosságra hozatalával fenyegetett meg egy férfi egy 15 éves kislányt, amikor a lány nem akarta vele fenntartani a kapcsolatot.

Délutáni és éjszakai kiképzési gyakorlatot tartanak a Magyar Honvédség Gripenjei február 23-án és március 2-án - közölte a kecskeméti MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár közösségi oldalán csütörtökön.

A törökországi földrengés utáni magyar mentőakció a segítségen túl diplomáciai missziónak is tekinthető, és történelmileg is nagyon fontos volt, hogy a magyar szakemberek ott legyenek – mondta Jackovics Péter, a Hunor mentőszervezet parancsnoka a The Bold Truth About Hungary című videóblogban.

A háború mérhetetlen szenvedést hozott Ukrajnára és egész Európára, a fegyveres konfliktusnak ezért mielőbb véget kell érnie, a magyar kormány ezt az álláspontot fogja képviselni az ENSZ közgyűlésén is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerda éjjel Budapesten, mielőtt útnak indult New Yorkba.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára kijelentette, a kormány támogatja a Rákóczi Szövetség iskolabuszprogramjának elindítását is Erdély szórványtelepülésein.

Rábólintottak a városi közgyűlés csütörtöki ülésén Békéscsaba idei költségvetésére, amelynek főösszege 26,1 milliárd forint. Fő szempont, hogy fenntartsák az önkormányzat működőképességét. A kötelezők mellett számos önként vállalt feladatot is továbbvisznek.

Hamarosan újabb lépések történhetnek a Körösök völgye hálózatosodása irányban. A kezdeményezés eredményeként a térségünkbe érkező turisták egy összetett és egységes szolgáltatást kapnak majd.

A katolikus.ma úgy tudja, eldőlt a kérdés, és tavasszal Magyarországra látogathat a katolikus egyházfő, Ferenc pápa.

Hamvazószerdán elkezdődött, de csütörtökön egy napra meg is szakad a húsvét előtti nagyböjt. Korábban torkos csütörtökön az akcióhoz csatlakozó éttermekben féláron ehettünk-ihattunk, mára ez igazából emlék maradt. A felkeresett békéscsabai vendéglőkben elmondták, a gazdasági és energiaválság miatt egyébként is nehéz talpon maradniuk, ezt pedig nem fokozzák egy mínuszos nappal.