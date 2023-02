Sima győzelmet aratott a nemzetközi kupaszereplő Vác az újonc Békéscsaba ellen a női élvonalban.

A Legkiválóbb ápolójelölt verseny díjátadóját tartották meg csütörtökön a Dr. Réthy Pál Tagkórház Skill-labor konferenciatermében. Az eseményt a Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Békés Vármegyei szervezete hívta életre.

Védelmi ipar: felületkezelő épült a gyulai Airbus mellett. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a védelmiipar-fejlesztés egyik újabb lépésének nevezte a Satys PSP Hungary Zrt. francia-magyar vegyesvállalat megalakítását csütörtökön Gyulán.

A Nyékpuszta térségében feltárt szénhidrogén-lelőhelyen nyáron vagy ősszel állhat termelésbe a második kút, amelynek fúrása a héten elkezdődik – közölte az MTI-vel az Energiaügyi Minisztérium.

Békés az egyik olyan vármegye, ahol sokan keresik meg influenzaszerű tünetek miatt orvosukat. A százezer lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Békés, Somogy és Csongrád-Csanád vármegyében volt a legmagasabb.

Az utóbbi hetekben számos szentesi és környékbeli várandós édesanya kereste fel ellátási igényével az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet Szülészet Nőgyógyászati Osztályát, miután a szentesi kórházban az év eleje óta szünetel a szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg ellátás. Az orosházi kórház megkapta a hivatalos kijelölést a szülészeti fekvőbeteg szakellátás és a hozzá kapcsolódó újszülöttellátás biztosítására, valamint a nőgyógyászati fekvőbetegek ellátására.

Csaknem 130 millió forintot nyert Füzesgyarmat a helyi piac felújítására a TOP Plusz keretében – ismertette Koncz Imre polgármester.

Saját bevallása szerint még fiatalabb fiúkkal is közeli kapcsolatba kerülhetett Bite Zsolt, mint amiről korábban beszámolt. Az azóta kirúgott pedagógus vasárnapi videójában arról beszélt, hogy a „14 évesek hajtanak rá". A férfi azt is elmondta, az iskola hiába kérte tőle, hogy távolítsa el a világhálóról homoerotikus videóit, amelyhez diákok is hozzáfértek, ő a jogaira hivatkozva ezt megtagadta.

Novák Katalin gazdasági kérdésekről és a béke fontosságáról tárgyalt Bahreinben.

A Századvég kutatásai azt mutatják, hogy csak néhány ország szeretné követni a föderalista irányt Európában, és sokkal több olyan tagállam van, amely inkább azt szeretné, ha jobban ellenőrzése alatt tarthatná Brüsszelt, nem pedig fordítva – mondta a Századvég vezető elemzője a The Bold Truth About Hungary című videóblogban.