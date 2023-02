– Ritkán látni ügyvezető igazgatót kisbusszal munkába érkezni. Ön azzal jár dolgozni. Van ennek valami köze a dán mentalitáshoz?

– Nagycsaládos apaként hozzuk-visszük a gyermekeinket. Heten vannak. A hagyományos személyautó már kicsi, a kisbusz praktikus. A dánok alapelve, hogy nem komplikálják túl a dolgokat, a funkcionalitás és költséghatékonyság szemlélete áthatja a mindennapjaikat. 16 éve dolgozom velük, természetes, hogy sokat átvettem a szemléletmódjukból. Szolgálati járműként és magánemberként is kiválónak bizonyult a jelenlegi mikrobusz, hiszen akár az egész menedzsment befér. Együtt kilátogatunk az építkezésekre (két új telep épül Telekgerendáson és Pusztaföldváron), miközben kihasználjuk az utazási időt is a fontos dolgok átbeszélésére.

– Fenntarthatóság, hatékonyság – a két szó, ami a legtöbbször elhangzik a FirstFarms Hungary Kft.-vel kapcsolatban. Az elmondottak alapján ez egyfajta szemléletmód is, ami áthatja a cégvezetést.

– Emberekkel dolgozni felelősség, motiválni mindennap, miközben szem előtt tartjuk az anyacég filozófiáját. A mezőgazdaságot szeretni és érteni kell. A természet körforgását tisztelni, az üzleti világban becsületet megőrizni, de nyitottan állni az újdonságokhoz. Ezekben hiszek, miközben fontosnak tartom a szakma iránti alázatot és szorgalmat is. Ha új dolgozó kerül a csapatunkba, igyekszünk e szemléletet megtanítani, hogy mindannyian egy csónakban evezzünk.

– Felelős foglalkoztató minősítésben részesült a cég. Milyen főnöknek tartják a munkavállalók, kap-e visszajelzéseket?

– Nehéz kérdés, amelynek első részéről a munkavállalókat kellene megkérdezni. A dán filozófia része, hogyha egy kérdéskörben vita is alakul ki, az asztal mellől a döntést meghozva, azt tisztelve áll fel mindenki. Nem kérdés, hogy a meghozott döntést egységesen képviselik és dolgoznak annak végrehajtásáért. Erre törekszem vezetőként is, miközben igyekszem emberközeli maradni. Ha nem tart távol valami halaszthatatlan tárgyalás, megbeszélés, akkor minden héten bemegyek a telepekre, váltok néhány szót a dolgozókkal, megnézem az állományt. Félévente leülünk minden munkavállalóval, egyeztetjük a közös célokat, visszajelzésre adunk lehetőséget, amivel ők élnek is. Számos jó ötlet valósult meg a dolgozói észrevételekből. Erre büszkék vagyunk. Ritkán beszélünk egyes szám első személyben. Csapat vagyunk, az eredmények közös erőfeszítésekből születnek.

– Hogyan írná le üzleti vonalvezetőjét?

– Munkám során igyekszem a befektetők érdekeinek, elvárásainak megfelelően dolgozni úgy, hogy a dán és a magyar szaktudás legjobb ötvözete működjön a magyar munkavállalókból álló szervezetben. Kitűnő szinergiát sikerült kialakítani helyi beszállítókkal, szolgáltatókkal, hatóságokkal és tevékenységünk hasznából rendszeresen adakozunk a társadalom rászorulóinak.

– Hogyan látja a felnövő generációt, a gyermekeit? Lesz, aki kövesse a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben?

– Nagyfiam egyetemista, másfelé orientálódott. A 15 éves lányom most bontogatja a szárnyait. A többiek még kicsik, de a tanyán, ahol a családommal élünk, sikerült egy önfenntartó, mikrovilágot teremteni, a gyerekek magukba szívják a természet szeretetét. Hogy kik és mik lesznek, ha felnőnek, azt majd az idő eldönti. A most pályakezdő generációt pedig informáltan kell tartani, megmutatni a lehetőségeket, felelős foglalkoztatóként biztosítani a fejlődést és tisztelni az embert. Ha érdeklődés van az állattartás iránt, vezetőként hinnünk kell abban, hogy odafigyeléssel, türelemmel a csiszolatlan drágakőből is létrehozhatjuk a legszebb gyémántot.