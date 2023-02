– Történelmünk során sajnos sokaknál eredményes volt a kommunisták szándéka. Többek közt Mány Erzsébet és Farkas Mihály esetében is. A két ’56-os fiatalt, akik a kádári karhatalmistáktól védték településüket, az akkor még különálló Gyulavárit, gyorsított eljárásban ítélték halálra – idézte fel az alpolgármester. Kónya István kifejtette, amikor a kommunizmus áldozatai előtt fejet hajtunk, a jelenkor áldozataira is gondolnunk kell, hiszen az egykori rend utódai is számtalan családot tettek tönkre, sodortak válságba, kilátástalan helyzetbe.

Kónya István, dr. Görgényi Ernő polgármester és dr. Csige Gábor jegyző helyezte el az emlékezés koszorúját Fotó: Kiss Zoltán

– 2000. június 13-án első Orbán-kormány határozatban foglalta a kommunizmus diktatúra emléknapját és időpontját, február 25-ét. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen, és hurcolták a Szovjetunióba Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát – emelte ki, majd hozzátette, a kommunizmus erkölcsileg, morálisan zúzta szét a társadalmat, Istenben és egymásba vetett hitében rengette meg az embereket, hiszen a legalapvetőbb emberei értékeket kérdőjelezte meg: a hitet, a szeretetet, a megbocsátást azzal, hogy szétrombolta a kisebb és nagyobb közösségeket összetartó kapcsokat, és fölébe helyezte a pártstruktúrát a maga pribékjeivel és csinovnyikjaival.