Szeretnivaló embereknek ismertük meg a Cs. Tóth testvéreket – így summázta a szombati, születésnapi parti tapasztalatait az ünnepeltet jól ismerő magyarbánhegyesi asszony, aki naponta találkozik a 95 éves Géza bácsival, segíti a házkörüli tennivalók elvégzésében. Egy dolgos élet (Géza bácsi a magyarbánhegyesi termelőszövetkezet állattartó telepein dolgozott aktív éveiben) végén, nyugdíjasként, felesége elvesztése óta egyedül él. Szombaton az idős férfivel ünnepeltek szerettei, rokonai, barátai.

Cs. Tóth Géza valaha önkéntes tűzoltóként is dolgozott. Később az önkéntes tűzoltóság parancsnoka volt Magyarbánhegyesen.

Egy népi zenekar (Szántó banda) cimbalmosaként számtalan lakodalomban, születésnapon és egyéb rendezvényeken tett az emberek jó kedvéért. Ráadásul citerázott is Géza bácsi, aki máig pozitív, jó kedélyű ember, senkit meg nem bántana. Fia, unokája és a dédik szeretetteljes családi közege veszi körbe, no és a két öccse. Ők is ott voltak Géza testvérük jeles napján.

Korábban Cs. Tóth Imréről már cikkeztünk, ő 93 éves és olyan tevékeny, hogy azt a fiatalabb korosztály is megirigyelheti. Róla 2021-ben írtunk: a mezőkovácsházi nyugalmazott igazgató és középiskolai tanár, Cs. Tóth Imre diplomaszerzésének a 65. évfordulója kapcsán vette át a Szegedi Tudományegyetemen értékes szakmai tevékenységéért a vas oklevelet. Akkor a Békés Megyei Hírlap a hét emberének választotta. Tőle tudtuk meg, hogy a Cs. Tóth családban nyolcan voltak testvérek, Imre volt a hetedik a sorban. Ő máig aktív, kertészkedik és ír.

A csillogóan hófehér haj, a fitt megjelenés mindhárom Cs. Tóth testvér védjegye

Közöttük a legfiatalabb dr. Cs. Tóth Zoltán. Számára is jeles esztendő a 2023-as: 60 éve Kevermes lakosainak a gyógyítója. A háziorvos 85 évesen még mindig a betegeit szolgálja a településen. Nem is olyan régen átvehette Szegeden, az egyetemen a jubileumi gyémánt diplomáját. Fantasztikus energiával, esküjéhez hűen, végzi mindennapi munkáját. Ez lehet a fiatalságának a záloga is. Szakmai hozzáértését nagyra értékelik a kevermesiek, ahol 1963. június 10-én látott munkához. Négy gyermeke nyolc unokával ajándékozta meg.

A kevermesiek doktora híres vadász is – erről is cikkeztünk korábban. Dr. Cs. Tóth Zoltán 1973-ban tett vadászvizsgát, és lett az akkori vadásztársaság tagja, később titkára, majd elnöke.

Kiállításokon mutatta be a több mint négy évtizednek a tárgyiasult emlékeit, trófeáit. Gyűjteményéből a „magyar ötös” a gím, a dám, a muflon, a vaddisznó és az őz se hiányzik. Négy alkalommal eljutott Afrikába, ahonnan a kafferbivaly trófeáját hozhatta haza. Őt 2022 őszén, a megyei vadásznapon köszöntötték, Nimród emlékérmet vehetett át születésnapja tiszteletére.