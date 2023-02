Hankó János kiemelte, a helyesen elvégzett metszéssel és a jól kialakított koronaformával a fák vegyszeres védekezését hatékonyabbá tehetjük. A művelet eredményeként kezelhetőbb a fa, és így könnyebb lesz a gyümölcs leszedése.

– A hajtás- és gyökérnövekedés, a gyümölcshozatal harmóniáját teremtjük meg a megfelelően elvégzett metszéssel – hangsúlyozta a kertbarát kör elnöke.

– A szellős koronában a gombás betegségek is kevésbé károsítanak. A szakszerű metszés után nem kopaszodik fel a fa, hiszen nem lesznek konkurens (egymást takaró ágak), a vízhajtások száma is kevesebb, így a fa az energiáját a gyümölcsnevelésre fordítja, és nem a hajtásnövekedésre. Természetesen, ha újra ifjúvá tesszük a fát, akkor erőteljesebb a hajtásnövekedés, de ez is célunk kell a későbbiekre nézve, hiszen így új ágak jöhetnek létre.

A metszéssel a növényt alakítjuk is, figyelembe véve, hogy a termesztés során gépek közlekednek a sorok között, illetve kaszálunk is az állománynál.

Hankó János kitért arra, a fáknál a törött, sérült, beteg részeket mindig távolítsuk el, a nagy vágási felületeket, sebeket – melyek öt centinél nagyobbak – kezeljük, kenjük be. Ahol szükséges, ott csonkosan metsszünk, ezáltal az alvó szemekből új és jó állású hajtásokat kaphatunk. A metszés után végezzük el a lemosó permetezést, ma már ez elengedhetetlen.

Hankó János /Archív fotó: BMH/

– Kombinált szereket használjunk, melyekben a réz, illetve a kén is megtalálható, természetesen az olajjal együtt – hangsúlyozta az elnök. – A lemosó permetezést akkor végezzük el, amikor van minimum 3-4 óra arra, hogy a kijuttatott szer megszáradjon. A zöldséges kertben haladhatunk a talaj előkészítésével, megfelelő magágyat készítsünk a magok elvetéséhez. Amennyiben a talaj már elég meleg – vagyis elmúltak a reggeli fagyok –, vethetjük a borsót, répát, zöldséget, retket, spenótot, salátát. Aki ősszel nem ültette el a növényeit, a szőlőt, gyümölcsfákat, vagy amit még szeretne, az megteheti. Kapkodni ugyanakkor nincs miért, mert semmiről nem vagyunk lekésve.