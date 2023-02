Szegeden, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban rendezték meg a 21. Meleg István Emlékversenyt kémia tantárgyból. A regionális megmérettetésen az orosházi Táncsics gimnáziumból Francziszti László biológia-kémia szakos tanár és tanítványa, Major Lénárd a nyolcadikosok korosztályában képviselte Orosházát és a középiskolát.

Lénárd elégedetten mesélt az elért szép eredményéről hazafelé tartva, szombaton délután.

A kémiaversenyen volt elméleti rész, sajnos ott veszítettem pontokat. A számítások nem okoztak nekem gondot

– tette hozzá a tehetséges fiatal, aki most kezdi megízlelni a versenyek hangulatát. Tavaly volt az első megmérettetése, akkor hetedikesként a megyei Hevesi György kémiaversenyen nem talált legyőzőre. Idén már erre is gőzerővel készül és szeretné megnyerni. Célja, hogy az országos versenyen is bizonyíthasson. Azt is elárulta, reál beállítottságának köszönhetően érdekli a kémmia mellett a matemtika is. S amikor a kikapcsolódásról faggattuk, meglepő választ adott a szabadidejének az eltöltéséről.

Hobbim a hegedülés. Hét éve tanulom és játszok zenekarban is

– tudtuk meg az orosházi alapfokú művészeti iskola növendékétől.