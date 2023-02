Mint írták, nemrég vette fel a békéscsabai múzeummal a kapcsolatot a Munkácsy Mihály Magyar Ház Munkácsról. Szóba került a két intézmény közötti együttműködési lehetőség, ezért, hogy ezt átbeszélhessék, illetve, hogy a közös gondolkodást elindíthassák, dr. Bácsmegi Gábor múzeumigazgató és Fülöp Máté régész elutazott Munkácsra.

Tarpai József, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatójának meghívására részt vettek Munkácsy Mihály szobrának koszorúzásán is, majd dr. Bácsmegi Gábor egy előadásban mutatta be a múzeumot, illetve szólt a festőfejedelem Csabán töltött éveiről is. Az ünnepség és az előadás után – amelyeken részt vett Albertné Simon Edina konzul az ungvári főkonzulátusról és Gyebnár István misszióvezető a beregszászi konzulátusról is – egy spontán eseményre is sor került. A helyi diákokból álló Kolibri Csoport mutatta meg legújabb alkotásait. Ellátogattak az Erdélyi Béla alkotóházba is, ahol jelenleg menekült művészek élnek és alkotnak.

Az együttműködési lehetőségek előadásokra, tablókiállításokra és virtuális tárlatokra egyaránt kiterjednének. A két intézmény közösen szeretné méltóképpen megünnepelni a névadó születésének 180. évfordulóját – amely jövőre esedékes –, ezért szóba került, hogy a Békéscsabán látható, a munkácsiak által készíttetett ezüstkoszorú leendő másolata Munkácsra kerülhet. Felmerült még a gazdag kárpátaljai és békéscsabai képzőművészeti élet közelebb hozása, illetve a turisztikai együttműködés lehetősége is. Ennek érdekében megtették az első lépéseket.