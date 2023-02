Hozzátette, a költségvetés kiadási és bevételi főösszege tizenegymilliárd 499 millió forint. Kiemelte, a köztisztviselők illetménykiegészítésére is biztosítanak forrást. Az illetménykiegészítés mértéke 15 százalék, ami azért is fontos, mert sok területről hallanak elégedetlenséget béremelések elmaradása kapcsán, vagy a nem megfelelő mértékű béremelések miatt. Ugyanakkor a közvélemény kevésbé tudja, hogy a köztisztviselők nagy része számára 2007 óta nem volt béremelés, ezért is próbál lépni az önkormányzat ezen a téren is.

A testület előzetesen több, az idei költségvetést megalapozó döntést is meghozott, olyan előirányzatokról határoztak, amelyekről célszerű volt még a büdzsé elfogadása dönte

ni.