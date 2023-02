Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke köszöntőjében elmondta, ritkán nyílik lehetőségük a találkozásra, holott az egyeztetések, a meglévő szakmai kapcsolatok és barátságok ápolása, valamint erősítése nagyon lényeges. Túros András hangsúlyos feladatnak nevezte, hogy a nehézségek ellenére fenntartsák a polgárőrség működőképességét 2023-ban is. Mint kiemelte, 2022 szervezetük legsikeresebb éve volt.

– Kiemelten kezeltük a határvédelem ügyét, és büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország kormánya először kérte fel az Országos Polgárőr Szövetséget egy állami, rendészeti feladat ellátására – tette hozzá dr. Túrós András. – Tagjaink az általános bűnmegelőzés mellett ezen a területen is kiemelkedőt nyújtottak. Harminchat új egyesület alakult, stabilizálódott a létszámunk, és mindent megtettünk azért, hogy segítsük a rászorulókat.

Hozzátette, a 2023-as esztendő a polgárőrség egyik legnehezebb éve lesz, az infláció, az energiaválság, a migráció, az ukrán-orosz háború okozta problémák az egész társadalomra hatással vannak.

– Azt szeretnénk, hogy a válságos helyzet ellenére is magas szinten működjünk idén is – folytatta a gondolatot, majd kitért arra, hogy speciális civil szervezetnek számítanak, amely éppen feladatai miatt erősen kötődik a kormányzathoz, az állami és a rendészeti szervekhez. Hangsúlyozta, az állami háttér mellett az önkormányzati, lakossági kapcsolatokat is erősíteni kell. Ennek mentén felvetette, hogy a hazai településeken felismerték-e mindenütt a polgárőrség jelentőségét. Nyomatékosította, nagy szükség van az erkölcsi, lokálpatrióta háttérre, amivel az egyesületek tagjai is jobban motiválhatók. Elmondta, a szervezetek létszáma jelentős, de a konkrét munkában már lényegesen kevesebben vesznek részt. A kiégés, illetve a motiváltság kérdését is érintette a téma kapcsán.