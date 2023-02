Ahogy megírtuk, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint kisebb földrengés történt a romániai Zsilvásárhely közelében, az országhatártól megközelítőleg 200 kilométerre délkeletre hétfőn délután, magyar idő szerint négy óra körül. A földmozgás erőssége 5 volt a Richter-skálán.

Mint kiemelték, a földrengést Békéscsaba térségében a lakosság is érzékelte, de feltehetőleg az ország délkeleti részén több helyen is érezhető volt.

A szerkesztőségünkhöz érkezett visszajelzések, illetve a különböző Facebook csoportok bejegyzései alapján főként az emeletes tömbházakban lehetett érzékelni a romániai földrengést.

Általában négy- illetve tízemeletes épületekből érkeztek jelzések arról, hogy viszonylag rövid ideig, de érezték, hogy a földmozgás hatását. Harmadik, negyedik, hetedik, tizedik szintről is jöttek ilyen információk. Akadt, aki először azt hitte, hogy megszédült, azért tapasztalta azt, hogy mozog a szék alatta, más a fotelben ült, amikor azt érezte, hogy az ülőalkalmatosság megremeg. Többen is arról számoltak be, hogy virágok levelei és nagyobb növények esetében az ágak teljesen kimozdultak, mint mikor egy erősebb szél a szabadban fújja a fákat.

Hasonló jelenségről bő két évvel ezelőtt, 2020 decemberének végén számoltunk be. Sok minden kísértetiesen emlékeztetett a hétfőn történtekre. A Lencsési lakótelepen, hogy ha nem is erőteljesen, de megmozdultak a cserepes virágok levelei és ágai, illetve a csillárok is néhány helyen.

Egy Andrássy úti tömbház kilencedik emeletén élő nő iszonyatként jellemezte az akkori eseményeket.

– Éppen az ágyból néztük a tévét, amikor azt kezdtem érezni, hogy szédülök, mozognak a dolgok mellettem. Nem is értettem. Szóltam a páromnak, ő először arra gondolt valamiért én vagyok rosszul. Azután látta, hogy a fenyőn a csúcsdísz kilengett, a szekrényen a virágok dülöngéltek, én elindultam az ajtóhoz, de imbolyogva. Nem tudtam, hogy most mi is legyen. Menjünk le? A párom az erkélyre ment, és azt mondta az egész tömb mozgott – nyilatkozta akkor lapunknak.

Békéscsaba mellett Gyuláról, Sarkadról, Vésztőről, Békésről, Békésszentandrásról, Szarvasról, Gyomaendrődről is kaptunk jelzéseket arról, hogy érezték a földrengést. A legtöbb helyen a csillár mozgását említették árulkodó jelként. Miután éppen a karácsonyi ünnepkörben, nem sokkal a szeretet ünnepe után jártunk, így általános volt, hogy mozogtak a karácsonyfadíszek.

Hasonlóan a hétfőn történtekhez akkor békéscsabai és gyulai olvasóink is azt mondták, hogy a csukott ablak ellenére, olyan érzésük volt, hogy mintha otthonukban elkezdett volna fújni a szél.