Báli köszöntőjében Herczeg Tamás országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a tavalyihoz hasonlóan idén is örömmel érkezett a rendezvényre, mert egy mindenki számára fontos ügy mentén szervezték meg az eseményt.

A mentők a közvetlen életmentésben vesznek részt, látnak el nélkülözhetetlen feladatot a mindennapokban, amiért köszönet, tisztelet és megbecsülés illeti őket

– emelte ki Herczeg Tamás.

A báli bevételből befolyt összegből az alapítvány olyan eszközöket vásáról, melyek segítik, megkönnyítik a mentők munkáját, ezáltal a betegeket is szolgálják.

Oláh Timót, Újkígyós alpolgármestere elmondta, a mentők áldozatos munkát végeznek a lakosság érdekében éjjel-nappal, az ünnepek idején is.

Herczeg Tamás: köszönet, tisztelet és megbecsülés illeti a mentőket

Fotós: Bencsik Ádám

Csendes Csaba, a Békéscsabai Mentőalapítvány elnöke arról beszélt, hogy tavaly több mint 850 ezer forint folyt be a bál révén az alapítvány kasszájába. Ebből betegőrző monitort vettek, ami a mentőket és a betegellátást egyaránt segíti. Idén is mentéstechnikai eszközt vásárolnak majd. Csendes Csaba kitért arra, az adó egyszázalékokból és az egyéb felajánlásokból a mentők munkakörülményeinek javításához járulnak hozzá. Vettek többek között új mentőtáskákat, motoros váladékszívót. Emellett képzéseket, továbbképzéseket is támogatnak.

Kovács László Békéscsabán dolgozó mentőápoló, a rendezvény egyik főszervezője elmondta, a bál teljes bevételét, a tombolákból befolyt összeggel együtt átutalják a mentőalapítvány számlájára.

Megtelt a söröző a bálra

Fotós: Bencsik Ádám

Hasonlóan ahhoz összeghez, mely az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata által dedikált labda licitálásából származik. Pontos összeget pár napon belül tudnak mondani. A bálon a Laczkó Lóránt Emlékplakettet vehette át Lovas Imre, Az év mentőse.

Kovács László szólt arról, a jótékonyság mellett természetesen arról is gondoskodtak, hogy igazi báli hangulatot teremtsenek a több mint 250 résztvevőnek.