– A véradáskor használt eszközeink nagy igénybevételnek vannak kitéve, így némelyik cserére, modernizációra szorul. Az Orosházi Kórházért Alapítvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy a véradások gyors és hatékony lebonyolítása érdekében új eszközöket vásároljunk. A jótékonysági bál célja tehát, hogy minél nagyobb összeg gyűljön össze. Ahogy a korábbi alkalmakon, a bál bevétele mellett most is számítunk a magánszemélyek, cégek adományára is – fogalmazott dr. Duray Gergő, az alapítvány kuratóriumi elnöke.

A bálban fellép a Balássy Betty, Wéber Helga, Wéber Zsófia alkotta SwingGirls együttes. A három jól képzett énekesnőből álló énekformáció a swing varázslatos világába repíti el a hallgatóságot.

Támogató jegyek is válthatók A jó hangulatról és a kiváló zenékről az orosházi Gógán Norbi gondoskodik. Tombolán értékes nyereményeket sorsolnak ki. A bálba a vendégek 12 ezer forintos, a kórházi dolgozók 10 ezer forintos áron válthatnak belépőt. Emellett 10-15-20 ezer forint értékben támogatói jegyek is válthatók, amik az adomány alapot növelik. A bálba belépőket a Könd utcai szakrendelő 3. emeletén, az ápolási igazgatósági titkárságon lehet váltani hétköznap munkaidőben.