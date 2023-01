A térségben mindig nagy érdeklődés mutatkozik a megmérettetés iránt, Békés a legjobb három vármegyébe rendre bekerül úgy is, hogy több intézmény tart előválogatót, és csak a legjobb diákokat nevezik be. Idén az informatikusok, a pincérek, a kozmetikusok és a nyomdaipari technikusok közül jelentkeztek a legtöbben, de sokan vállalták a versenyt az elektronikai, építészet, faipar, gépészet, művészet, közművelődés, kommunikáció, kereskedelem-marketing, üzleti kommunikáció, könnyűipar, közlekedés, ügyvitel, vegyipar, vendéglátás és turizmus szakcsoportban tanulók is.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium kamarával közös megmérettetésén a fiataloknak megéri jól szerepelni. Egyrészt az, aki legalább 60 százalékosra írja meg a feladatlapot, részben mentesül az év végi vizsga alól, automatikusan jár neki a jeles. Másrészt az országos döntők legjobbjai közül válogatják ki azokat a versenyzőket, akiket neveznek majd az Európa- és világbajnokságra.