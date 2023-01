Borlovagok 1 órája

Vince napi szőlővesszővágásra gyűltek össze a borrendek Ópusztaszeren

Az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban immáron 25 éve a január 22-éhez legközelebbi szombaton tartja a Szent Vince Borrend a hagyományőrző Vince napi szőlővesszővágást. Most is megrendezték az eseményt, melyen19 borlovagrend gyűlt össze az ország minden tájáról, sőt, a határainkon túlról is, kettő a Vajdaságból, egy pedig Felvidékről. Vármegyénk borlovagjai is ott voltak.

Tizenkilenc borlovagrend gyűlt össze az ország minden tájáról Forrás: Délmagyarország Fotós: Török János

Lukács Sándor, a Szent Vince Borrend nagymestere, a Békés Vármegyei Lovagi Szék elnöke hírportálunknak elmondta, a koronavírus-járvány miatt két évig nem tarthatták meg az eseményt. Most azonban ismét találkozhattak a borbarátok az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban. A nagymester hozzátette, hogy Szent Vince napján, ami egyébként most vasárnapra esett, a gazdák a szőlővesszőkből következtettek a termés minőségére és mennyiségére egyaránt. Azt tartják, ha ezen a napon süt a nap és olvad, jó bortermésre lehet számítani. A legismertebb jövendölés: „Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince”. Vagyis ha enyhül az idő, olvad a hó ezen a napon, akkor jónak ígérkezik a termés. Most hó nem volt, viszont esett az eső, és ritkán bújt elő a nap. A ceremónia Ópusztaszeren a borrendek felvonulásával kezdődött majd, a vesszővágással folytatódott. Ezt követte volna a hagyományok szerint a borlovagavatás, de ez szombaton a jelölt betegsége miatt elmaradt. Megtartották ugyanakkor az előző évi borok kóstolóját, a nedűket a borrend borászai hozták az ünnepségre, melyet az emlékpark zárva tartása miatt zárt körben rendeztek meg. A rendezvényt követően három-három szál vesszőt Kalmár István hegybíró és Lukács Sándor vitt haza. A ceremónia a borrendek felvonulásával kezdődött

Fotós: Török János / Forrás: Délmagyarország – A vesszőket vázában már vízbe raktam, és a meleg szobában az ablakhoz közel helyeztem el – hangsúlyozta a vármegyei lovagi szék elnöke. – A hegybíróhoz hasonlóan várom, hogy kirügyezzenek és hajtást, levelet növesszenek, ami nagyjából egy-másfél hónap. Ez még jobb termésmegállapítást tesz majd lehetővé. A kirügyezett szemek számából, a kihajtott levelekből és a fürtkezdeményekből lehet ugyanis jó becslést adni. Mindezt azért még mindig felülírhatja a január 22-e utáni időszakban egy vagy több nagyobb fagy, ami a vegetáció elkezdődése után jelentős károkat okozhat. Lukács Sándor kitért arra, a szőlőművesek, borkészítők védőszentjükként tartják számos Szent Vincét, ezért viseli a társaság a nevét. A borrend 1991 decemberében alakult meg Szegeden. 2001-től a Csongrád megyei borrend területileg bővült Békés megyével és a Békés Megyei Lovagi Székkel, mely tavaly már 19. zászlósbor-választási versenyét rendezte meg a gyulai Százéves Cukrászdában. Az ország számos tájáról, Szekszárdról, Villányból, Egerből, Balatonfüredről, Csongrádból, valamint Szlovákiából, Kürtről és Érsekújvárról összesen ötvennégy borral, huszonkilenc vörös-, tizenhat fehér-, és kilenc rozéborral neveztek készítőik a megmérettetésre. A nedűket huszonegy hozzáértő értékelte. A villányi Kvassay Pincészet merlot-ja nyerte a versenyt, így jelenleg ez a Békés Vármegyei Lovagi Szék Zászlósbora. Idén pedig, a 20., jubileumi rendezvényen kiderül, kiknek a nedűi nyerik el leginkább a bírálók tetszését.

