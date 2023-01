Január 7-én, szombaton indul a verseny, és jövő év április 17-én ér véget. A 15 hónapos kaland során 32 helyen állnak meg, ez idő alatt 28 országon haladnak keresztül. Minden hosszúsági fokon átmennek, illetve az Egyenlítőt szintén keresztezik. A térkép szerint érintik a Galapagos-szigeteket, Tahitit, Új-Zélandot, Ausztráliát, Mauritiust, Dél-Afrikát és Brazíliát is.

Az egyes megállók egy-egy szakaszt jelentenek: így szakaszonként is hirdetnek nyertest, illetve lesz egy összesített győztes is. Beáta elmondta, hogy mivel egy barátságos versenyről van szó, és az a lényeg, hogy megkerülhessék a Földet, mindenki biztonságban legyen és élvezze az utazást, a szakaszokra egyszerre indulnak. Látványos módon, úgy, hogy ágyú vagy puska dörren, esetleg fényjelzést adnak.

A megmérettetésen 26 vitorlás vesz részt, a hajók között pedig két típust különböztetnek meg a tőkesúly alapján.

Ő a Misty nevű vízi jármű fedélzetén tevékenykedik majd, ez egy 14 méter hosszú amerikai modell, ebben a tekintetben átlagosnak mondható. Hárman mindig lesznek a vitorláson, de egy-egy szakaszra vendéget szintén fogadhatnak.

Elmondta: másfél éve döntötte el, hogy részt vesz a versenyen, azóta tartott tehát a felkészülés, és erre tette félre a megtakarításait is. Sok mindent meg kellett szerveznie előzetesen, hogy elindulhasson a túrán, mind a munka, mind az otthoniak terén. Emellett érdekesség, hogy rengeteg kötelező oltást vett fel, főleg az afrikai előírások miatt.

A békéscsabai kötődésű Szoboszlai Beáta szombaton indul Saint Luciából a világ körüli versenyre.

– Az igazi veszélyt az jelenti, ha olyan ember van a fedélzeten, aki nem tud vitorlázni. Itt a kellő felkészültség alapkövetelmény – fogalmazott, hozzátéve, hogy megállás nélkül mennek, nappal és éjjel, végig nagyon nagy összpontosításra van szükség, ők a felelősök azért, ami a hajón történik.

– Persze előfordulhat szélcsend és vihar is, de ezekre az esetekre megvannak a bevált technikák, hogy mit kell tenni. Vihar esetén ki kell dobni egy horgonyt, illetve van egy speciális vitorlafelállás is, amivel szinte mindent túl lehet élni. Ha szélcsend van, akkor pedig nincs más megoldás, mint beindítani a motort. Az igazi kihívás nem is fizikai, hanem inkább mentális. Hiszen olyan, mintha be lennél zárva hosszú időre egy 40 négyzetméteres lakásba pár emberrel, és mindig csak a napi rutint csinálnád.

Beáta elmondta: szabadnak érzi magát vitorlázás közben, leginkább ez vonzza benne. Példaként hozta fel, hogy este, amikor egyedül van a fedélzeten, mert a többiek alszanak, illetve telehold van és csillagokkal tarkított az égbolt, olyan, mintha az űrben lenne.

– Az, hogy a nyílt vízen nincs internet, hogy szinte nincs semmilyen kapcsolatod – csak végszükségben – a külvilággal, hogy messze vagy a szárazföldtől, végtelen nyugalmat tud adni. Ilyenkor újraértékeled, hogy mi a fontos az életben. Nem tudsz vásárolni, nincsenek hírek, azaz olyan dolgok, amelyek elvonnák a figyelmedet. Ez nekem egy jó lehetőség arra, hogy kitalálhassam, merre tovább – ecsetelte.

Hangsúlyozta: a vitorláson nem olyanok a feltételek, mint egy ötcsillagos szállodában, inkább egy erdei táborhoz hasonlóak, hiszen mindenből csak korlátozott mennyiség érhető el. Főleg tésztán, rizsen, konzerveken élnek a fedélzeten, és ha minden rendben van, akkor tartanak egy mondhatni boldog órát, amikor kibontanak egy-egy doboz sört és előkerülnek rágcsálni valók is.

Beáta másfél éve döntötte el, hogy részt vesz a versenyen, azóta erre készül.

Hozzátette: hatalmas energiák szabadulnak fel a kikötőkben, a megállóknál, olyankor mindenki hálát ad azért, hogy elé kerülhet egy steak, illetve, hogy végre rendesen tisztálkodhat. Ugyanis a hajón három-négy naponta van csak lehetőség zuhanyzásra. Hiába veszi őket körül víz, a vízzel óvatosan kell bánni. Hiszen a víztisztító készülék árammal működik, ahhoz napsütés vagy szél kell, esetleg generátor, ahhoz pedig üzemanyag.

Jól és nagyjából két éve ismeri azokat, akikkel végigmegy a versenyen. Nagyon fontosnak nevezte a bizalmat. Kiemelte, hogy a kapitány személye rendkívül lényeges, hiszen bár megfogadhat tanácsokat, a végső döntéseket neki kell meghoznia, ő a felelős azért jogilag is, ami történik a hajón. A kapitánya szeret énekelni és zenélni, azt mondta, olyan, mint egy igazi tengerész.

Beáta mondhatni első tiszt lesz a vitorláson, azaz a kapitányt követő legfontosabb ember, mint mondta, ez így elég félelmetesen hangzik.

Érdekesség, hogy a legénység tagja lesz az automata pilóta is, akit George-nak neveztek el, ő segít a navigációban, és vele önvezető módon, a beállított irányba megy a hajó – persze figyelni kell a kormánynál, hogy tényleg megfelelő-e az irány.

Blogjában rendszeresen leírja, éppen hol tartanak a hajók.

– Nem számít, hogy hányadikok leszünk. Biztos, hogy nem leszünk elsők, mert a Misty nem egy gyors hajó. Az a lényeg, hogy elmondhassuk a végén: elértük, amit elérhet egy vitorlás ember, megkerültük a világot – fogalmazott. Ugyanakkor különdíjakat is osztanak. Ő a legjobb blognak járó elismerésre hajt. Egy internetes oldalra ír, posztol rendszeresen angolul a felkészülésről és majd az utazásról is. Az ugyancsak látható lesz egy honlapon, hogy aktuálisan hol vannak a hajók.