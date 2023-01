Boldog Gusztáv természetvédelmi szakember elmondta, egy karvalyról van szó. Mint fogalmazott,Teljesen természetes, hogy akár a központban is felbukkannak ennek a fajnak a példányai, hiszen a méretük és a vadászati stratégiájuk alapján remekül alkalmazkodnak a városi környezethez. Fordulékonyak, gyorsak, így jól tudnak vadászni épületek között, kerítéseknél is. A tojók nagyobbak, ők galambokat; a hímek kisebbek, ők verebeket, cinegéket kapnak el.

Hozzátette, nagyjából 20-30 karvaly lehet jelenleg Békéscsabán, az itt telelő állomány nagyobb, mint az egyébként itt fészkelő. Kifejezetten szeretnek fenyőfákra fészkelni. Az időjárásnak megfelelően, rugalmasan vándorolnak.

Hangsúlyozta: nem kell bántani őket, fontos szerepük van, hiszen a galambok, a verebek, az énekes madarak közül a gyengéket, a betegeket vadásszák le. Aki pedig madarakat etet, annak tudomásul kell vennie, hogy ezzel együtt karvalyt is etet; és a madáretetők környékén lehet karvaly is, mert ott ők is számítanak a kisebb madarak felbukkanására.