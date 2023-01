Mint ahogy dr. Mokán István polgármester fogalmazott, hálatelt szívre és szeretettel áthatott lélekre van szükség a szolgálathoz, és ezzel mondott köszönetet a város partnereinek. Kiemelte a vállalkozókat, akik nélkülözhetetlen értékeket hoznak létre, szolgáltatásokat nyújtanak, sarkadi családoknak adnak munkát és biztosítanak ezzel biztos egzisztenciát, illetve akik tavaly 170 millió forintnyi iparűzési adóval járultak hozzá a költségvetés egyensúlyához.

Hangsúlyozta, hogy nagy, 10 ezer lelkes családban gondolkodik Sarkad esetében, és hogy az elmúlt évek eredményei is ennek mentén közös sikerek. Az elmúlt három évben, 2020 óta 12 milliárd forintnyi beruházást valósítottak meg vagy indítottak el a városban, majd sorolta is ezeket.

Többek között 1,4 milliárd forintból fejlesztették a Kossuth utcai általános iskolát, a Gyulai úti általános iskolához tálalókonyha készült, 1 milliárd forintból tanuszodát építettek – amely hamarosan megnyílhat –, körforgalmat alakítottak ki a Gyulai út és az Anti út kereszteződésében, szökőkúttal együtt. Fejlesztették az óvodákat, bővítették a járási hivatal épületét, közterületeket tettek rendbe a Táncsics tértől a Béke sétányon át a Kossuth-kertig, kerékpárutakat építettek, iparterületet fejlesztettek a Sarkadkeresztúri úton, megújították a belvárosi és az újteleki református templomot, vásárcsarnokot építettek a piacra, fejlesztették az Éden Campet, újraaszfaltozták a Zsarói, a Jókai és a Nagykert utcákat.

Sorolta, hogy az eredményes TOP Plusz pályázatoknak köszönhetően újabb fejlesztések indulnak. Több utcában építenek utat, bicikliutakat korszerűsítenek, fejlesztik a bölcsődét, az óvodákat. Megújulhat a művelődési központ, fejlesztik a közétkeztetési intézményt.

Dr. Mokán István: az elmúlt három évben, 2020 óta 12 milliárd forintnyi beruházást valósítottak meg vagy indítottak el a városban

Fotós: Lehoczky Péter

Parkolókat alakítanak ki a Kossuth utcai általános iskolánál, a sportcsarnoknál, valamint a városháza környékén parkosítanak, elbontva a romos épületet.

Kiemelte: a kihívások ellenére minden intézményt működtettek, minden szolgáltatást biztosítottak, minden munkahelyet megőriztek – sőt, bővítették is azok számát –, miközben a városnak nincs tartozása. A közös sikerek zálogának nevezte az összefogást, az együttműködést.

Ismertette: az energiaválság következtében az év elejétől a korábbihoz képest az áram díja a 13,5-szeresére, a gáz ára pedig 7,5-szeresére nőtt az önkormányzati intézmények esetében. Úgy véli, a helyzet kezelésében nagy segítség, hogy a kormánytól 150 millió forint támogatást kaptak.

Sarkad és az egész kistérség óriási, vissza nem térő lehetőségének nevezte, hogy meghosszabbítanák Békéscsabától az M44-est az országhatárig, és hogy a gyorsforgalmi Sarkadon menne keresztül. Hozzátette: az ipari park esetében is egy nagy, több milliárd forintos fejlesztés van kilátásban. Sokat remél a Corvinus-projekttől is, amely újabb iparűzési adóbevételt jelenthet az önkormányzat számára. Úgy véli, a kihívások ellenére is van ok a bizakodásra.