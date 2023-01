A folytatásban Kraller József hangsúlyozta, városuk nehéz esztendőt hagyott maga mögött, de mindig is volt múltja, élő a jelene, és van jövője is. Reményt ad számukra, hogy az óév karácsonyán milliós nagyságrendű nyertes pályázatokról kaptak híreket Erdős Norbert országgyűlési képviselőtől, akinek jókívánságait is tolmácsolta.

A polgármester kiemelte, az idei év is sok kihívást tartogat, és ahhoz, hogy sikeresen helyt tudjanak állni a mindennapokban, erőre, kitartásra, optimizmusra, vállalkozókedvre és hitre van szükség.

– A közösség, Medgyesegyháza-Bánkút közösségi összetartozása egy olyan erős alap a település életében, amire lehet építeni. Egy-egy jó cél érdekében mindig bizonyítjuk összefogásunkat, legutóbb az adventi rendezvénysorozaton tettük ezt. Köszönet illeti civil szervezeteinket, vállalkozóinkat, gazdálkodóinkat, települési munkaadóinkat, hogy anyagilag, eszközökkel, humán erőforrással mindig Medgyesegyháza javát szolgálják – tette hozzá.