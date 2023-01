– Nehéz a helyzet, de nincs ok az elkeseredésre. Új ötletekre van szükség – folytatta. Olyan környezetet kell működtetni, fejleszteni, amelyben mindenki jól érzi magát, mind a családok – akik számára számos családbarát intézkedést vezettek be és fejlesztés valósítottak meg –, mind a vállalkozások. Be kell bizonyítani, hogy érdemes itt élni. Ehhez együttműködésre van szükség: ebben köszönetet mondott a munkát adó vállalkozásoknak és a további partnereknek.

Növelni kell a város vonzerejét Fontosnak nevezte a városvezető Békéscsaba vonzerejének további növelését, ebben segítene az M44-es mellett a repülőtér fejlesztése vagy a vasúti konténerterminál létrehozása. Az adottságokat pedig ki kell használni: magas a napsütötte órák száma, ezért építettek napelemparkot, valamint a termálvíz, a geotermikus technológia kiépítése révén számos épületet fűthetnek. A fejlesztések mellett lényeges, hogy az intézmények jól működhessenek, a bölcsődétől és óvodától a szociális és kulturális intézményekig. Békéscsaba nemcsak egy város, hanem megyeszékhely, és ennek a szerepnek minden téren meg kell felelni – ecsetelte Szarvas Péter polgármester. Nagy hangsúlyt fektetnek a zöldítésre, a város rendezettségének, gondozottságának javítására.