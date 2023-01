– Számos társasház tartozik a CSÜSZ Kft.-hez Békéscsabán, ezeknek az üzemeltetési, szolgáltatási, karbantartási feladatait látjuk el – hangsúlyozta Pacsika Zsolt és Árvay Tibor. – Nagy lendülettel láttunk munkához, a társasházak képviselőivel, a cégünk megrendelése alapján munkákat elvégző vállalkozókkal, partnerekkel is felvettük, illetve folyamatosan felvesszük a kapcsolatot, és ismertetjük elképzeléseinket. Természetesen a feladatok elvégzése addig sem szenved csorbát, amíg valakivel személyesen még nem találkoztunk.

A társaság vezetői kiemelték, a CSÜSZ Kft. harmincéves szakmai múlttal rendelkezik a szolgáltatás és üzemeltetés területén. Műszaki és könyvelői részlegüket is nagy tapasztalatú munkatársak alkotják.

– Minden társasháznak külön bankszámlája van, és a közös költségből végezzük el teljes körben feladatainkat. Ezek a lépcsőházi munkáktól a duguláselhárításig, a fűnyírásig, a karbantartásig széles skálán mozognak – ecsetelték. – Állandó ügyeletet működtetünk, ha munkaidőn túl halaszthatatlan, sürgős beavatkozást kell elvégezni. A könyvelésen pedig az adott társasház anyagi helyzetéről információkat nyújtanak kollégáink az érintetteknek. Ügyfélfogadási időben természetesen személyesen is felkereshetnek bennünket az Alsó-Körös soron lévő központunkban az emberek. Új szolgáltatások bevezetését is tervezzük, ezekről is tájékoztatjuk a társasházak tulajdonosait.

Pacsika Zsolt és Árvay Tibor hangsúlyozta, a pályázati lehetőségeket is figyelik, és ha társasházak felújítását érintőt találnak, értesítik a lakóközösségeket.

Amennyiben felhatalmazzák őket, az egész dokumentációt elkészítik, és benyújtják a pályázatot. Energetikai korszerűsítésekre, hőszigetelésre, nyílászárók cseréjére lenne szükség a legtöbb helyen.